De week in quotes: ‘Dankzij de pizza heb ik het dier gevonden’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Dankzij de pizza heb ik het dier gevonden.”

Ecoloog Luc Hoogenstein heeft weer een opmerkelijke ontdekking gedaan bij zijn huis in Lunetten. Hij vond met behulp van een pizzadoos een zogenoemde microterys seyon in zijn voortuin.



“Om het complex weer toekomstbestendig te maken voor de komende 40 jaar zal er geïnvesteerd moeten worden.”

De gemeente liet afgelopen week weten het voormalige pand van Broese aan de Oudegracht te willen behouden. Maar voordat het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren.

“Dik Trom stond sowieso bekend om uitspraken zoals: veel voor weinig, nooit chagrijnig en volle porties en een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.”

Na dertig jaar gaat Dik Trom aan de Nachtegaalstraat in Utrecht sluiten. De lunchroom en cateringzaak is al die jaren een familiezaak geweest.

“Drie jaar werk in vijftien minuten verwoest.”

Een medewerker van de gemeente Utrecht heeft het kunstwerk, de Vanishing Staircase van Birthe Leemeijer, beschadigd.

“Deze overeenkomst betekent uiteraard ook goed nieuws voor de inwoners van de stad, voor de luchtkwaliteit en voor ons klimaat.”

Utrecht wordt de eerste stad en regio te wereld met een bidirectioneel ecosysteem, waarbij elektrische deelauto’s op grote schaal worden ingezet om duurzame energie op te slaan. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zei dat dit systeem helemaal bij de stad hoort.

“We gaan echt van gevel-tot-gevel alles aanpakken. Het totaal van bruggen, werven, wegen en kelders moet meegenomen worden.”

Het historische wervengebied van Utrecht moet de komende dertig jaar volledig aangepakt worden en daar is tussen 450 en 550 miljoen euro voor nodig. Wethouder Kees Diepeveen zei blij te zijn met het plan.



“We zien inderdaad persoonsgegevens die daar niet mogen staan.”

De gemeente is in de fout gegaan met het anonimiseren van Wob-verzoeken. De gemeente publiceerde op haar website afgelopen maanden de namen van zeker achttien indieners van een Wob-verzoek, terwijl die anoniem hadden moeten blijven.

“Eenmaal beneden stond moedereend nog netjes op ons te wachten.”

De Dierenambulance Utrecht heeft een moedereend onlangs een eindje op weg geholpen. De eend had haar elf eieren uitgebroed, maar haar kroost kon niet zelf van het dakterras van het St. Antonius Ziekenhuis wegkomen.