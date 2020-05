De week in quotes: ‘De man die voor de opening nog stond te schilderen, drinkt hier nog steeds een biertje’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“De man die de dag voordat we opengingen nog stond te schilderen, drinkt hier nog steeds een biertje.”

O’Leary’s Irish Pub & Restaurant in de Adelaarstraat vierde afgelopen week het 25-jarig bestaan.

“Het nummer belichaamt onze gevoelens perfect.”

Meer dan 50 horecaondernemers hebben samen een videoclip gemaakt met hun versie van het nummer That’s Life van Frank Sinatra.

“Je kunt het zien als tapas, maar wel de luxe variant.”

Utrecht krijgt een kaasbar. De zaak opent in augustus.

“Ik vertrek uit de stad waar ik het langst heb gewoond en gewerkt en waar mijn beide kinderen zijn geboren.”

Afgelopen week werd bekend dat burgemeester Jan van Zanen Utrecht verruilt voor Den Haag.

“We zijn blij dat we in dit deel van Rivierenwijk woningen kunnen toevoegen.”

Rond de voormalige tegelfabriek aan de Jutfaseweg in Utrecht worden 38 woningen gebouwd. Wethouder Klaas Verschuure zegt blij te zijn met het besluit.

“Dit extra groen vergroot de ecologische, recreatieve en landschappelijke kwaliteit van het bestaande stedelijk groen voor mensen, planten en dieren.”

Het Westplein gaat op de schop en de gemeente zegt dat er meer ruimte komt voor woningen, groen en water.

“Helaas blijkt een deel van de blauwe route momenteel niet te gebruiken vanwege werkzaamheden in de Herenstraat.”

De gemeente had alternatieve fietsroutes ingesteld vanwege de werkzaamheden op de Voorstraat. Later bleken twee van deze omwegen ook deels afgesloten.

“Door de cirkels gaat het afstand houden helemaal op het automatische systeem.”

In het Julianapark en het Griftpark zijn cirkels in het gras getekend om mensen te helpen anderhalve meter afstand te houden.