De week in quotes: ‘De staat van het pand was niet best’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“De staat van het pand was niet best.”

De familie Barendregt opent volgende maand een gloednieuw hotel aan de Utrechtse Tolsteegsingel en dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad.

“Eigenlijk zie ik dat het vanaf vanmiddag meteen rustiger is geworden, en nu tijdens koopavond helemaal.”

De Utrechtse binnenstad zag er donderdagavond rustiger uit dan normaal. Eerder die dag had de overheid nieuwe coronamaatregelen aan.

“Extra energiezuinig en uiteraard gasloos.”

Er is afgelopen week meer bekend geworden over de nieuwbouwwoningen die aan het Vrouwjuttenhof in het centrum van Utrecht komen.

“De aangescherpte definitie leidt ertoe dat veel meer medewerkers van het OV zich preventief ziekmelden”

Vanwege het coronavirus past U-OV vanaf maandag de dienstregeling aan.

“Dit soort plekken moet je actief beschermen en daar horen geen drukke fietsroutes bij.”

De gemeente is van plan om extra bruggen over het Merwedekanaal te bouwen. Bewoners zijn bang dat daardoor de drukte in hun wijk toeneemt.

“Toen de huidige crisis uitbrak hebben we meteen getest of de antilichamen die met SARS1 reageerden ook reageren op SARS2 en vonden we het nu gepubliceerde antilichaam.”

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het Erasmus MC hebben mogelijk een antilichaam tegen het coronavirus gevonden.

“Door de gigantische uitbreiding van Apples assortiment in de loop der jaren zijn we uit onze winkel aan de Bakkerstraat gegroeid.”

Afgelopen week werd bekend dat Apple-winkel Amac later dit jaar een zogenoemde flagshipstore in het voormalige postkantoor aan de Neude opent.

“Wij willen bereiken dat de woningen ten goede komen voor wie ze bedoeld zijn.”

Wethouder Kees Diepeveen kondigde extra maatregelen aan om woningzoekenden in Utrecht te helpen.