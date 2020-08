De week in quotes: ‘De vertalingen zijn soms zo slecht, dat ze daardoor weer leuk worden’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“De vertalingen zijn soms zo slecht, dat ze daardoor weer leuk worden.”

Grafisch ontwerper Victor van Werkhooven heeft een metrokaart van Utrecht gemaakt. De namen op de kaart zijn vertaald naar het Engels.



“Ik kon het niet laten om op de bewuste maandagavond een kano te huren op de Oudegracht en daar naartoe te varen.”

Utrechter Jaqcues Reckers voer begin augustus met zijn kano onder Hoog Catharijne door.

“Ook zittend kan er heerlijk bier gedronken worden en gezellig met vrienden samen zijn.”

In september is er een bierfestival georganiseerd in het Julianapark. Vanwege corona moet het festival echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

“Ook wij moeten nog goed in kaart brengen wat nou precies de oorzaak van de onrust is.”

Het is afgelopen periode een aantal dagen onrustig geweest in Utrecht. De gemeente zegt te onderzoeken waar de onrust vandaan komt.

“Ik heb in mijn leven wat flinke klappers gezien maar dit is veruit de hardste die ik ooit opnam.”

Verschillende Utrechters maakten vorige week zondag filmpjes van het noodweer dat over de stad trok.

“Omdat we gewonnen hebben, hebben we eigenlijk verloren en zijn we niet het allerslechtste of laagste elftal.”

Het Utrechtse Kampong 26 heeft zaterdagmiddag gewonnen van WV-HEDW uit Amsterdam. Vanwege de overwinning mogen de Utrechters zich nu het op één na slechtste voetbalteam van Nederland noemen.

“Het is nog niet toegestaan om hier te varen/surfen, want het gaat hier om een bouwterrein.”

Op het nieuwe deel van de singel zijn al een aantal watersporters gesignaleerd. Het is volgens de gemeente echter nog niet toegestaan om op dit stuk te varen.

“Langzaam worden de contouren van de mens achter de clown zichtbaar.”

Twee documentairemakers hebben een film gemaakt over de Utrechtse cabaretier Herman Berkien.