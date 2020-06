De week in quotes: ‘Dichterbij een festival kom je deze zomer niet’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Dichterbij een festival kom je deze zomer niet.”

Utrecht heeft een nieuw groot terras voor ruim 150 bezoekers en bijzonder is dat elke week een ander café de uitbater mag zijn. Volgens de initiatiefnemers heeft het veel weg van een festival.

“Vanuit een stad als Utrecht lijken dit soort problemen soms ver weg, omdat je er in het dagelijks leven niet door geraakt wordt.”

Veel Nederlandse boeren zitten vanwege de sluiting van onder andere de horeca met een overschot aan aardappels. Daarom is een initiatief bedacht waarmee telers financieel worden gesteund en voedselverspilling wordt tegengegaan.

“We vonden het tijd voor wat anders en kregen toevallig een mooi bod.”

Na ruim twaalf jaar hebben de eigenaren van restaurant Badhu aan het Willem van Noortplein in Utrecht besloten de deuren definitief dicht te doen.

“De afgelopen jaren hebben we in Utrecht met z’n allen heel goed aan afvalscheiding gedaan. Tegelijkertijd staat de techniek in de wereld van de afvalverwerking niet stil.”

De gemeente Utrecht wil gaan stoppen met het gescheiden inzamelen van plastic, blik en drankpakken. Wethouder Klaas Verschuure zei dat het belangrijk is dat we zo veel mogelijk afval voorkómen.”

“Aan de rand van Utrecht vind je alle ruimte om met de voeten in het zand maximaal te genieten van elke zomeravond.”

Maandag opende langs het Amsterdam-Rijnkanaal het stadsstrand DEMKA Kade.

“We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels.”

Het kabinet maakte afgelopen week de nieuwe coronaregels bekend. Veel maatregelen worden vanaf 1 juli versoepeld.

“Vroeger was dit een kloppend industrieel hart. Daarna vergane glorie, maar nu zindert het, bruist het en kolkt het weer.”

Met de opening van Museum Zuilen in de Werkspoorfabriek verrichtte Jan van Zanen zijn laatste officiële opening als burgemeester van Utrecht.

“Sommige voorbijgangers gingen er snel gillend vandoor, andere vonden het ook mooi om even bij stil te staan en te kijken.”

Een bijenvolk besloot woensdag halt te houden op het straatnaambordje van de Krugerstraat.