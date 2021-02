De week in quotes: ‘Die boom gaat niet om’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Die boom gaat niet om.”

Buurtbewoners in Hoograven in Utrecht hebben donderdagochtend ingegrepen bij een illegale bomenkap. Uiteindelijk is de boom bespaard gebleven.



“Ik waardeer het enorm dat steeds meer Utrechters tijdens hun ommetje de stad een stukje schoner achterlaten.”

Utrechters die graag zwerfafval op straat willen opruimen, kunnen van de gemeente weer een gratis knijper krijgen. Wethouder Kees Diepeveen gaf aan blij te zijn met het nieuws.



“Niemand mag ooit meer in deze situatie terecht komen.”

De 28-jarige Anne is in 2019 hard gevallen bij een ongeluk op de fiets. Ze heeft nog steeds erg veel last, maar medici weten niet precies wat er met haar aan de hand is. Vriendinnen zijn afgelopen week een crowdfunding gestart zodat Anne alternatieve zorg kan krijgen.

“De Omgevingsvisie Binnenstad 2040 lost niet alle dilemma’s op waar we in de binnenstad voor staan, maar geeft wel richting en zet op de agenda wat we de komende twintig jaar willen en moeten aanpakken.”

De gemeente heeft afgelopen week de Omgevingsvisie Binnenstad 2040 bekendgemaakt. Wethouder Anke Klein zei dat de visie niet overal een panklaar antwoord op is.

“De plannen die er nu liggen passen mooi in de ambities van de wijkaanpak Samen voor Overvecht.”

Het Amazonekwartier in de Utrechtse wijk Overvecht gaat op de schop. Volgens wethouder Kees Diepeveen wordt de omgeving aantrekkelijker, schoon, groen, gezond en veilig.”

“De rode contour moet door de bouw iets worden verlegd, maar er komt drie keer zoveel natuur voor terug.”

Het Ronald McDonald Huis op het Utrecht Science Park moet verplaatsen, maar het fonds achter het logeerhuis en de provincie Utrecht kunnen het niet eens worden over een nieuwe locatie.

“We willen voorbereid zijn op de situatie dat de horeca weer gedeeltelijk of geheel open kan en horecaondernemers duidelijkheid bieden over tijdelijke terrassen in het nieuwe, verlengde terrassenseizoen.”

Afgelopen week liet wethouder Klaas Verschuure weten dat, zodra de coronamaatregelen worden versoepeld, de Utrechtse horeca ook na 1 april de bestaande terrassen tijdelijk mag uitbreiden.

“Het ijs wordt op steeds meer plaatsen gevaarlijk.”

Vorige week zondag werd in Utrecht nog op veel plekken geschaatst. Het ijs was echter langzaam aan het dooien en de gemeente riep dan ook op om op sommige plekken van het ijs af te gaan.