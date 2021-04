De week in quotes: ‘Dit is geen gemakkelijke beslissing’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Dit is geen gemakkelijke beslissing.”

Lewis Book Café, een koffiezaak in het centrum van Utrecht, heeft besloten de deuren definitief te sluiten. Vanwege de coronamaatregelen zijn de inkomsten zo ver teruggelopen, dat de eigenaren genoodzaakt zijn de stekker uit de zaak te trekken.

“Het is natuurlijk ook een supermooi plan, met een goed aanbod, meer dan de helft starterswoningen en allemaal duurzaam.”

Op nieuwbouwproject Lindehof in Leidsche Rijn, dat bestaat uit veertig woningen, zijn ruim 2.700 inschrijvingen binnengekomen. Een gigantisch aantal, dat ook voor makelaar Beumer uniek is.

“We hebben geprobeerd om in overleg te treden met de eigenaar van de gebouwen om te kijken of we afspraken over het gebruik konden maken.”

Het Openbaar Ministerie wil dat zo’n 25 bewoners van meerdere gekraakte panden op industrieterrein Lage Weide in Utrecht de gebouwen verlaten. De eigenaar wil de panden gaan verhuren aan het Utrechtsch Studenten Corps dat bezig is met het organiseren van een lustrumfeest.

“Wij geven met deze solide marktpartijen invulling aan de behoeften en wensen van de consument.”

In House Modernes in het centrum van Utrecht gaan Aldi en SoLow de deuren openen. Volgens Walther van Leeuwe, Hoofd (Her)ontwikkeling & Transformatie van Syntrus Achmea is met de komst van de winkels het pand bijna volledig verhuurd.

“De commissie adviseert het kabinet om Schaalsprong OV en verstedelijking in de Metropoolregio Utrecht niet te bekostigen.”

De aanvraag voor 2,1 miljard euro voor de aanleg van twee nieuwe tramlijnen en station Lunetten-Koningsweg is afgelopen week afgekeurd.

“Uitkomst van deze afweging is dat we de vergunning voor het plaatsen van het hekwerk verlenen, maar de hekken eerst bij wijze van proef met een variabele sluitingstijd plaatsen.”

De veelbesproken hekken bij de Muntsluis in Utrecht gaan er dan toch echt komen. De vergunning die Rijkswaterstaat heeft aangevraagd voor de plaatsing wordt verleend.

“Deze kent geen scherpe bochten meer en is comfortabeler door de flauwe helling.”

Het fietspad dat zigzaggend omhoogloopt bij de Utrechtse Gele Brug gaat verdwijnen. In plaats daarvan komt er een pad dat weliswaar langer is, maar minder steil.

“Wegens een overvloed aan bezoekers, moeten we je vragen om het later nogmaals te proberen.”

Toen Utrechters zich afgelopen konden aanmelden voor het experiment Fieldlab Cafés, was de belangstelling zo groot dat de website moeilijk te bereiken was.