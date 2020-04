De week in quotes: ‘Een beeld van hoop’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Een beeld van hoop.”

Initiatiefnemer Marije Lieuwens is een actie gestart waarbij ze mensen oproept om een speciale poster van nijntje achter het raam te plakken. DUIC heeft haar een handje geholpen.



“De een wil voor het raam dansen en de ander op een bepaalde manier poseren.”

De Utrechtse fotografe Krystle Woods is afgelopen week begonnen met een project waarbij ze mensen achter het raam fotografeert.



“We zijn blij dat mensen dat advies serieus nemen.”

In een dronevideo die afgelopen week werd gepubliceerd is te zien hoe leeg Utrecht is. De makers van de beelden zijn blij dat mensen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven volgen.

“Het is belangrijk dat we met elkaar proberen te voorkomen dat mensen met klachten blijven lopen.”

De medische wereld merkte dat mensen die reguliere zorg nodig hebben tegenwoordig terughoudend zijn om aan de bel te trekken. Esther van Osselen riep namens de Utrechtse huisartsen op om vooral wel contact te zoeken met een medisch specialist.

“Wij leven zeer mee met zijn familie en andere naasten en wensen hen veel kracht en sterkte met dit grote verlies.”

Afgelopen week werd bekend dat de bekende Utrechtse portier Fred Prang was overleden.

“Door de hoge strafeisen willen we aangeven dat we dit gedrag niet tolereren.”

Twee mannen die in Utrecht bij hun aanhouding hebben gedreigd met corona zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen.

“Door deze subsidie kunnen we ook delen uitvoeren die eerst budgettair niet mogelijk leken.”

Bij de herinrichting van het Malieblad heeft de gemeente een subsidie van de provincie gekregen.

“Zaken als natuurstenen banden komen van buiten Nederland en de levertijden daarvan zijn sterk opgelopen.”

De herinrichting van straten in het centrum van Utrecht loopt vertraging op door de coronacrisis.