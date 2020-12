De week in quotes: ‘Een mooie nieuwe eetbare wijk waar volop aandacht is voor de natuur’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Een mooie nieuwe ’eetbare’ wijk waar volop aandacht is voor de natuur en duurzaamheid.”

De Utrechtse buurt Rijnvliet in Leidsche Rijn krijgt een voedselbos van zo’n 15.000 vierkante meter groot. Wethouder Klaas Verschuure zegt dat het uitgangspunt van de gemeente voor gezond stedelijk leven daarmee goed tot zijn recht komt.

“Wie herkent deze man die meerdere keren in Utrecht, vrouwen uit het niets sloeg?”

De politie liet afgelopen week weten op zoek te zijn naar een man die in korte tijd meerdere mensen in Utrecht uit het niets sloeg.



“Het is heel vervelend dat we als team elke dag hard bezig om ons werk te doen en dan worden je spullen in enkele minuten geroofd door een paar inbrekers.”

Twee inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag toegeslagen bij de redactie van DUIC op de Helling in Utrecht.

“Het is zeer bemoedigend dat deze antigeen test ook betrouwbaar is voor het aantonen van een vroege infectie.”

Het UMC Utrecht is er onder leiding van hoofdonderzoeker Marije Hofstra achtergekomen dat de zogenoemde antigeen sneltest het coronavirus al in een vroeg stadium kan signaleren.

“Achteraf gezien hadden we een en ander mogelijk nog strakker kunnen afhechten.”

De gemeente Utrecht was ‘onaangenaam verrast’ toen de huurprijzen van de woningen aan de Wilhelminawerf in de Merwedekanaalzone bekend werden. De ontwikkelaar heeft afgelopen week een verklaring gegeven.

“Er is meer opstelruimte voor het afslaand en overstekend verkeer en het voorrangsplein verwerkt al het verkeer goed.”

De gemeente heeft de afgelopen periode de nieuwe situatie bij het nieuwe verkeersplein aan ‘t Goylaan gemonitord. Daaruit bleek dat de herinrichting een succes was.

“Doordat ondernemers zelf de optie hebben om de inkopen niet in de eigen winkel in te pakken kunnen ondernemers meer klanten bedienen binnen de tijden waarin ze open zijn.”

Drie leegstaande panden in de Utrechtse binnenstad worden momenteel gebruikt als inpakwinkel. Volgens Centrum Management Utrecht (CMU) worden hiermee meerdere vliegen in één klap geslagen.

“We zijn ons ten volle bewust van de urgente maatschappelijke behoefte en willen daarom spoedig en zorgvuldig de voorwaarden scheppen zodat een Islamitische begraafplaats kan worden gerealiseerd.”

De gemeente Utrecht wil in de stad een islamitische begraafplaats aanleggen. Begraafplaats Tolsteeg blijkt de meest geschikte locatie.