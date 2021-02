De week in quotes: ‘Eindelijk weer even mooie momenten, dat kunnen we nu ook gebruiken’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Eindelijk weer even mooie momenten, dat kunnen we nu ook gebruiken.”

De 72-jarige Adrie Heijstek heeft jaren op hoog niveau geschaatst. Donderdagochtend was hij te vinden op een vijvertje nabij het Tolsteegplantsoen.

“Alle horecaondernemers zijn nu al een tijd gesloten en missen daardoor de gezelligheid.”

Horecaondernemer Wes Schreutelkamp wilde zaterdag een alternatieve Elfstedentocht in Utrecht organiseren. Helaas ging het vanwege het te dunne ijs niet door.

“Hij is weliswaar door het ijs gezakt, maar hij kan waarschijnlijk wel als een van de weinigen zeggen dat hij dit jaar op de Oudegracht heeft geschaatst.”

Theo van der Meer zag vrijdagavond hoe een schaatser op de Oudegracht door het ijs zakte. Theo spreekt van een bijzonder moment.

“Dit is een prachtige centrale plek aan het kanaal, waar veel mensen dolgraag zouden wonen.”

GroenLinks liet afgelopen week weten ruim duizend woningen te willen bouwen bij de Douwe Egberts-fabriek aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

“Het Muntgebouw moet straks functioneren als een semipublieke plek.”

De gemeente heeft afgelopen week een document gepubliceerd waarin de kaders staan voor de nieuwe invulling van het Muntgebouw.

“Utrecht verdient het dat er nú goed wordt nagedacht over een ‘intelligente heropening’ van de samenleving die aan de orde is zodra maatregelen weer wat versoepeld kunnen worden.”

De gemeente is van plan om straks drie horecazaken te openen als proef. Burgemeester Dijksma zegt dat het vaak de kleine dingen zijn die mensen blij maken.

“Het concrete advies om samen te fietsen in dit gebied laten we na deze aanhouding los.”

De politie heeft vrijdagochtend een 28-jarige man uit de Utrechtse wijk Lunetten aangehouden voor de incidenten in Lunetten afgelopen zomer. Meerdere vrouwen werden toen lastiggevallen en mishandeld.

“De wijk West kent een relatief hoog aandeel koopwoningen en een laag aandeel sociale huur.”

Het plan om drie woonblokken met in totaal 54 sociale huurwoningen aan de Johan Wagenaarkade in Utrecht te bouwen is weer een stapje dichterbij.