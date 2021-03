De week in quotes: ‘Er is al zo weinig natuur, zo dicht bij de stad’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Hier op landgoed Nieuw Amelisweerd ben ik opgegroeid. Houd het intact. Er is al zo weinig natuur, zo dicht bij de stad.”

Bekende Utrechters als Carice van Houten, Maarten van Rossem, Joris Linssen en Barry Atsma spraken zich afgelopen week in een video uit tegen de verbreding van de A27.

“We maken hier van een oud bedrijventerrein, dat als een blokkade in de stad ligt, een levendige stadswijk en maken zo ook nieuwe verbindingen in Utrecht.”

Het plan voor de modernste wijk van Utrecht, Merwede, is rond. Wethouder Kees Diepeveen noemde het een impuls voor de stad.

“Toen ik klaar was met mijn pannetjesprotest liep ik naar beneden en zag ik de politie voor de deur.”

Jorge slaat elke avond om 21.00 uur vanuit zijn zolderraam met een lepel op een pan als protest tegen de avondklok. Na klachten van omwonenden greep de politie in.

“Degene die mij had getipt zei dat ik gewoon moest blijven bellen.”

Het lukte Maarten van Rossem, nadat hij meermaals had gebeld met de GGD, een afspraak te maken voor een coronavaccinatie. De gezondheidsdienst is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over dit soort praktijken.

“Hou ál je inwoners in gedachten bij het ontwikkelen en toezeggen van nieuwe projecten.”

De ambassadeurs van het Utrechtse Thirty030 hebben een open brief geschreven naar aanleiding van een artikel dat begin maart in de Volkskrant verscheen. Ze deden daarin ook een oproep aan de gemeente.

“Er zijn ook online zoekmachines die wél maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

De Utrechtse afdeling van Partij voor de Dieren wil dat de gemeente binnen haar eigen organisatie minder gebruik gaat maken van Google als zoekmachine.

“In Utrecht geven we maximaal ruimte aan demonstraties. Het blokkeren van de openbare weg kunnen we echter onder geen beding toegestaan.”

Afgelopen week werden een aantal klimaatactivisten van Extinction Rebellion gearresteerd nadat zij verschillende wegen hadden geblokkeerd. De gemeente had van tevoren al aangegeven dat dit niet werd getolereerd.

“Zij gaven aan dat ze het prima vinden als recreanten gebruikmaken van het gebied, maar ook dat zij in de avond willen kunnen slapen.”

De gemeente wil hekken plaatsen bij de Muntsluis. Volgens wethouder Lot van Hooijdonk is het grootste probleem dat omwonenden niet van hun nachtrust kunnen genieten.