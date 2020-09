De week in quotes: ‘Er ontstond een soort van anarchie’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Er ontstond een soort van anarchie.”

Afgelopen week werd bekend dat het voormalige Niels Stensen College in Kanaleneiland het hoofdonderwerp is van een aflevering van het televisieprogramma Andere Tijden.

“De nekpijn is inmiddels minder, maar ik heb nog steeds last van slaapgebrek.”

Aron Korff is in Utrecht het slachtoffer geworden van anti-homogeweld. Hoewel de fysieke pijn na een aantal dagen minder was, heeft hij nog steeds last van de mentale pijn.

“Wat mensen vaak lijken te denken, is dat het wonen op een woonboot erg ouderwets of oncomfortabel is.”

Een woonboot die in Utrecht ligt heeft onlangs de publieksprijs voor de Woonboot van het Jaar gewonnen.

“Hoewel wij innovaties toejuichen en daar zelf ook nadrukkelijk naar kijken, zijn wij geen voorstander van private (laad)installaties in de openbare ruimte.”

De gemeente Utrecht liet afgelopen week weten niet warm te lopen voor kabelgoottegels waarmee elektrische auto’s vanuit een woning opgeladen kunnen worden.

“Het hele zorgelijke is dat dat besmettingspercentage rap richting de 7 gaat. Dat is echt buitengewoon slecht nieuws.”

Nicolette Rigter, directeur Publieke Zorg van de GGD Regio Utrecht, liet weten dat ze zich grote zorgen maakte over het toenemend aantal coronapatiënten.

“Politie en gemeentelijk Toezicht en Handhaving hebben bezoekers gevraagd de parken te verlaten.”

Vier Utrechtse parken zijn vorig weekend ontruimd omdat het te druk was.

“Wij hopen jullie zo spoedig mogelijk weer te mogen ontvangen.”

Café Le Journal op de Neude in Utrecht is per direct tijdelijk gesloten, omdat een personeelslid besmet is geraakt met het coronavirus.

“Het beeld staat zonder vergunning op gemeentegrond. Het zal dan ook verwijderd worden.”

De gemeente Utrecht heeft maandag een standbeeld weggehaald dat stond op de kruising van de Koningin Wilhelminalaan en de Overste den Oudenlaan.