De week in quotes: ‘Er was kennelijk behoefte aan informatie’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Er was kennelijk behoefte aan informatie.”

Na de recente berichtgeving over het bekende Broodje Mario besloot publicist Arjan den Boer dat er en Wikipedia-pagina moest komen over de Utrechtse lekkernij.

“Net toen ik de hoop had opgegeven scheurde het wolkendek open en verschenen daar Saturnus en Jupiter boven de Domtoren.”

De planeten Jupiter en Saturnus stonden vorige week voor het oog dicht bij elkaar. Frédérik Ruys heeft het fenomeen gefilmd en de video gedeeld op Twitter.

“Ik herkende ze van gezicht. Ik zie ze hier regelmatig voorbij schuifelen.”

Via een Utrechtse Facebookgroep heeft een Japanse fotografe een echtpaar teruggevonden die ze eerder op de foto had gezet. Het beeld was in Japan in de prijzen gevallen.

“Er is uiteindelijk geen strafbaar feit gepleegd, maar zo’n bericht veroorzaakt onrust.”

Een supporter van FC Utrecht uitte vorig weekend via Twitter zijn ongenoegen over het resultaat van de club. Bij dit bericht plaatste hij een foto waarop ook een wapen te zien is. Niet veel later stond de politie aan de deur.



“Het is meteen vol aan de bak.”

De nieuwe Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma kon niet even stilzitten na haar beëdiging. In een interview zegt ze dat ze vanaf het eerste moment veel werk had.

“Zo beperken we de overlast voor ondernemers en winkelend publiek.”

De herinrichting van een deel van de Hollandse Toren in de Utrechtse binnenstad gaat eerder van start. Omdat een groot deel van het winkelend publiek vanwege de lockdown niet naar het centrum komt, is er nu gelegenheid voor werkzaamheden.

“Taal is immers nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, voor te lezen, met een computer te werken of je huiswerk te maken.”

Het Utrechtse Taal Doet Meer liet weten hard op zoek te zijn naar vrijwilligers. Volgens de organisatie wachten nog zeventig Utrechtse kinderen en gezinnen op een taalvrijwilliger.

“Zo dragen we samen bij aan een veilige stad rond de jaarwisseling.”

Tijdens de inleveractie van afgelopen week is ruim 210 kilo vuurwerk ingeleverd bij de gemeente. Burgemeester Dijksma noemde de inleveractie een succes.