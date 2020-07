De week in quotes: ‘Er zal daarom stringent en actief worden gehandhaafd’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Er zal daarom stringent en actief worden gehandhaafd op naleving van de noodverordening bij risicolocaties zoals de horeca.”

De gemeente Utrecht riep afgelopen week alle inwoners van de stad nadrukkelijk op om zich aan de coronaregels te houden.

“We willen van de overgebleven ruimte het liefst een hoekje maken dat dienend is voor de straat.”

In het voormalige pand van Scheer & Foppen komen rond de 20 nieuwe appartementen. Ondernemer Coen Visser zei dat het zijn voorkeur heeft dat de overgebleven ruimte iets wordt voor de buurt.

“Wanneer hiervan melding gemaakt wordt bij politie of handhaving, wordt de situatie afgebroken om snel daarna weer te worden opgezet.”

D66 en GroenLinks krijgen al een tijdje signalen dat omwonenden het einde van de Kanaalweg afsluiten voor voorbijgangers. Zij hebben hierover raadsvragen gesteld.

“Wij raden aan om alert te zijn en geen vreemden toegang te geven via een centrale voordeur.”

Bewoners van het studentencomplex aan de Ina Boudier Bakkerlaan ontvingen een bericht van de gemeente waarin werd gewaarschuwd voor één of meerdere personen die vrouwen in de omgeving lastigvalt.

“Dit zou ter hoogte van het Maarschalkerweerdpad en de overgang van de Koningsweg naar de Laan van Maarschalkerweerd zijn.”

De politie kreeg vorig weekend de melding dat er een automobilist over de trambaan zou rijden.

“Voor de Utrechtse muzieksector is dB’s, als springplank voor Utrechts talent en verrassende bands, onmisbaar.”

Verschillende Utrechtse politieke partijen lieten weten zich zorgen te maken over de toekomst van dB’s.

“Uit het onderzoek blijkt dat straatintimidatie in Utrecht, ook al verschilt het van aard en omvang, een probleem is dat serieus genomen moet worden.”

Bijna de helft van alle Utrechters heeft in 2019 te maken gehad met straatintimidatie. Dat bleek uit onderzoek van de gemeente Utrecht.

“Toen één medewerker positief testte eerder deze week, werd al een deel van de medewerkers uit voorzorg naar huis gestuurd.”

Een Utrechtse kinderopvang is één week gesloten geweest nadat meerdere medewerkers besmet raakten met het coronavirus.