De week in quotes: ‘Gaan mensen dan niet gewoon ergens anders zitten?’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Gaan mensen dan niet gewoon ergens anders zitten?”

Drie Utrechtse parken zijn vanaf afgelopen week tussen 22.00 en 06.00 uur gesloten vanwege de problematiek rond het coronavirus. Een bezoeker vroeg zich af of het probleem hiermee niet wordt verplaatst.

“Vanwege de nieuwe kleur kreeg het huis dus echt meerwaarde voor de buurt.”

Aline Barnhoorn heeft in 2008 haar huisje aan de Zonstraat opnieuw geschilderd. Nu, twaalf jaar later, blijkt dat het huis terug moet naar de oorspronkelijke kleur.

“Always wanted to play this one on the carillon.”

Zaterdag speelde beiaardier Malgosia Fiebig liedjes van de onlangs overleden Eddie van Halen op het carillon van de Domtoren.

“In Nederland worden zoveel prachtige bieren gemaakt door enthousiaste, kleine brouwers.”

Afgelopen vrijdag opende aan de Laan van Nieuw Guinea een pop-up winkel met alleen maar speciaalbieren.

“De grootste omslag van nu is de professionalisering.”

De Utrechtsche Studenten Roeivereeniging Triton bestond deze week precies 140 jaar. Volgens praeses Fiep Warmerdam is er in al die jaren veel veranderd.

“De woningen zijn klein, hebben geen balkon en de panden raken verouderd.”

De woontorens aan de Lomanlaan gaan tegen de vlakte. Het waren ooit kantoorgebouwen die omgebouwd zijn tot woningen.

“Als de situatie erom vraagt, kan het ziekenhuis nog een tweede afdeling openen.”

Het Diakonessenhuis heeft afgelopen week een speciale afdeling voor coronapatiënten geopend.

“Ik kan nu eigenlijk niks meer bereiken in mijn leven.”

Het slachtoffer van een uit de hand gelopen verkeersruzie op de Kanaalstraat vertelde dinsdagavond zijn verhaal in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.