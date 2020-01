De week in quotes: ‘Geen dak onbenut, dat is het idee’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Geen dak onbenut, dat is het idee.”

De plannen voor Merwede zijn afgelopen week bekend gemaakt. Mede door zonnepanelen op de daken wordt de wijk volgens de gemeente bijna helemaal energieneutraal.

“We hebben ontzettend hard gewerkt om deze school op te bouwen en de resultaten zijn ook erg goed. Die zijn echter niet meegenomen door de inspectie.”

De onderwijsinspectie is kritisch over de middelbare Utrechtse School voor persoonlijk onderwijs. Bestuurslid Misha van Denderen van de school laat weten de ze de bevindingen erg zuur vindt.

“Het doel is om draagvlak te creëren […] over maatregelen die de bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid en de vitaliteit van het centrum verbeteren en bijdragen aan een centrum waar het prettig wonen, werken en winkelen is.”

De sfeer tussen bewoners en ondernemers van winkelcentrum Vleuterweide zou zijn verslechterd. Onder andere de gemeente heeft daarom een externe bureau ingeschakeld die met beide partijen om de tafel gaat zitten.

“Het is heel spannend, maar vooralsnog zijn we in afwachting.”

De manager van de in Utrecht geboren zangeres Stefania Liberakakis houdt er rekening mee dat zij voor Griekenland meedoet met het Songfestival.

“Op dit moment is het nog onduidelijk of dit betekent dat de voorzieningen ongeschikt zijn, of dat de gierzwaluwen op eigen beweging elders verbleven.”

Volgens de provincie Utrecht zijn de 300 vogelhuisjes aan het gebouw waar tot voor kort Hudsons Bay zat ook afgelopen jaar leeg gebleven.

“Stemmers omschreven haar als een hardwerkende wethouder met een enorme drive voor een betere samenleving.”

Afgelopen week werd bekend dat de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk weer is genomineerd voor de titel Beste Lokale Bestuurder.

“Goed nieuws dat we op een van de laatste plekken in Leidsche Rijn Centrum nieuwe sociale huurwoningen gaan bouwen.”

Woningcorporatie Mitros is blij dat er 178 sociale huurwoningen in Leidsche Rijn Centrum worden gebouwd.

“In twee jaar tijd zijn we van mens naar molecuul naar mogelijke behandeling gegaan.”

Arts-onderzoeker van UMC Utrecht, Zonne Hofman, heeft een nieuwe erfelijke ontstekingsziekte met reuma-achtige klachten ontdekt. Volgens mede-onderzoeker Coen Maas is het wetenschappelijk onderzoek heel snel gegaan.