De week in quotes: ‘Gelukkig is het met een sisser afgelopen’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Gelukkig is het met een sisser afgelopen.”

De politie in Utrecht heeft vorige week zondag ‘undercoveragenten’ aangesproken die zich verdacht gedroegen. De undercoveragenten waren in werkelijkheid spelers van een live action escape room.

“Vooral voor onze reizigers is dit nieuws een grote domper: langer vervangend vervoer en reishinder.”

Afgelopen week werd bekend dat de tram tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein pas maanden later dan gepland kan gaan rijden omdat er fouten zijn gemaakt bij de provincie Utrecht.

“We doen graag dingen die normaal niet gebeuren, dus die taboe zijn.”

Het nieuwe restaurant Taboe opende afgelopen week de deuren aan de Nachtegaalstraat.

“Over de hele wereld zijn mensen zoals wij aan het opstaan.”

Vorige week zondag demonstreerden honderden mensen in Utrecht tegen de coronamaatregelen en tegen de spoedwet.

“We gaan veel koken met mooie producten, vooral verse en gefermenteerde groenten.”

Er komt een Italiaans restaurant naar Utrecht waar alleen vegetarische gerechten worden geserveerd.

“De cijfers lopen nu zo snel op dat er iets moet gebeuren om het tij te keren.”

Er komen extra maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Volgens waarnemend burgemeester Peter den Oudsten is dat hard nodig.

“Alles dat de spelers doen wordt geanalyseerd en besproken, strategieën worden bedacht en er wordt gewerkt aan het verbeteren van communicatie.”

DUIC kreeg een rondkijkje in het nieuwe trainingscentrum van het e-sportbedrijf Team Liquid.

“We overwegen ook sterk om een burgerinitiatief te starten om zo te proberen de gemeente te bewegen de seksbestemming van het pand te verwijderen.”

Een groep buurtbewoners van Nieuw Engeland is een petitie gestart om te voorkomen dat er een nieuwe bordeel komt in het pand Jaffastraat 1.