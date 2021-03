De week in quotes: ‘Het gaat om een flinke nederzetting, van minstens 160 meter lang’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Het gaat om een flinke nederzetting, van minstens 160 meter lang.”

Nadat eind vorig jaar in de Utrechtse Oudwijkerdwarsstraat een skelet van zo’n 300 jaar oud werd gevonden, is afgelopen week ook een middeleeuwse nederzetting ontdekt.

“Zo’n neogotisch gebouw als dit komt niet vaak voorbij.”

De Sint-Joseph kerk aan de Draaiweg in Utrecht staat te koop. Molenbeek Makelaars noemt het een bijzonder object om te verkopen.

“Grote stukken en dozen werden door de gebruikers niet klein gemaakt en alsnog bijgeplaatst.”

Volgens de gemeente is het vergroten van de capaciteit van ondergrondse papiercontainers mogelijk niet de oplossing voor het zwerfvuil rond de inzamelplekken. Uit een proef bleek dat het afval rond de containers vooral aan menselijk gedrag ligt.

“We eren hem met een couplet van eigen hand in de stad waar hij thuis was, Utrecht.”

NS bracht met een bord in de stationshal van Utrecht Centraal een ode aan de woensdag overleden kunstenaar en cabaretier Jeroen van Merwijk.

“Er moeten zware explosieven gebruikt zijn, echt vreselijk om te zien.”

Burgemeester Sharon Dijksma bracht afgelopen week een bezoek aan winkeliers die getroffen waren door een plofkraak.

“Zeker sinds het faillissement van De Branding is De Pomp nog belangrijker geworden in de Dichterswijk.”

Zoals het er nu voorligt mag horecazaak De Pomp tot 2024 aan de Croeselaan blijven. Politici van PvdA en D66 willen dat er snel duidelijkheid komt voor de ondernemers.

“Heeft er al een evaluatie van het politieoptreden plaatsgevonden?”

Verschillende politieke partijen vroegen afgelopen om opheldering aan burgemeester Sharon Dijksma over het politieoptreden tijdens een demonstratie van klimaatactivisten.

“Zij was een gewaarschuwd mens.”

Een Utrechtse vrouw die vier mannen veel geld afhandig heeft gemaakt stond afgelopen week voor de rechter. De verdachte was eerder al veroordeeld voor fraude.