De week in quotes: ‘Het is een goede vriend en ik ga hem erg missen’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Het is een goede vriend en ik ga hem erg missen.”

Tientallen mensen namen vorige week tijdens een ceremonie afscheid van de 170 jaar oude beuk die vanwege ziektes gesnoeid moet worden.

“De recherche heeft geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf.”

Afgelopen week werd er een dode man gevonden in het NH Hotel aan het Jaarbeursplein. De politie liet later weten dat er geen sprake was van een misdrijf.

“Amsterdam heeft weliswaar de grote Nederlandse meesters zoals Van Gogh, Utrecht heeft Gerrit Rietveld en Piet Mondriaan.”

De Amerikaanse krant The Washington Post beschreef Utrecht als een stad waar nog steeds een dorpsgevoel is.

“Ook dieren hebben schuilhoekjes en scharrelgroen nodig.”

Nadat een klein tentenkamp van daklozen langs de A27 was weggehaald werd ook de omgeving schoongemaakt waarbij planten werden gesnoeid. Heleen de Boer, fractievoorzitter van GroenLinks, snapte niet waarom ook groen werd weggehaald.

“In het algemeen profiteert Utrecht van demografische ontwikkelingen en snel stijgende prijzen.”

Uit een onderzoek van een vastgoedbedrijf bleek dat Utrecht de op één na beste woonstad van Nederland is.

“Onze inzet is dat op deze manier zo’n aantrekkelijk aanbod ontstaat, dat een grote meerderheid van de bewoners bereid is om elektrisch te gaan koken.”

De gemeente Utrecht gaat bewoners van Overvecht-Noord verleiden om van het gas af te stappen.

“Het is zo gek om te beseffen dat deze droom werkelijkheid wordt.”

Afgelopen week werd bekend dat de in Utrecht geboren Stefania Liberakakis in mei voor Griekenland optreedt tijdens het Eurovisie Songfestival

“We hebben ervoor gezorgd dat niemand meer de kranen gebruikt.”

Zes Utrechtse basisscholen hebben na de vondst van lood in het drinkwater direct de kranen afgesloten en zijn overgestapt op flessenwater.