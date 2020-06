De week in quotes: ‘Het is een plek om te ontdekken en te ontmoeten’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Het is een plek om te ontdekken en te ontmoeten.”

Vorige week werd bekend dat de Wijze Kater aan de Mariaplaats weer open gaat.

“We hebben alles uit de kast getrokken om het bedrijf overeind te houden, maar uiteindelijk moesten we toch besluiten dat het niet ging lukken.”

Het bekende Utrechtse verhuurbedrijf G. Bakker en Zn. Bv is failliet. Het familiebedrijf bestond sinds 1953 maar heeft de coronacrisis niet overleefd.

“Institutioneel racistisch geweld tegen zwarte mensen is echter niet enkel een Amerikaans probleem, het is een probleem dat zich ook in Nederland en de rest van Europa manifesteert.”

In Utrecht protesteerden vrijdagavond duizenden mensen op het Jaarbeursplein. Aanleiding was de dood van George Floyd, maar de boodschap van de demonstranten in Nederland was breder.

“Maar de belangstelling kan toch weer zo groot zijn, dat het door de drukte niet mogelijk is om de anderhalve meter afstand in stand te nemen.”

Burgemeester Jan van Zanen had voor aanvang van de Black Lives Matter-demonstratie vertrouwen dat alles goed zou gaan. Mocht dat niet het geval zijn dan zou het protest ‘de-escalerend’ beëindigd worden.

“De brandweer is met veel korpsen uit onder andere Vleuten, Maarssen, Utrecht, Kamerik en Kockengen aanwezig.”

Verschillende brandweerkorpsen rukten maandagavond uit voor een grote brand in een nieuwbouwwoning aan de Châteletlaan in Vleuten.

“Een groter deel voelt zich vergeleken met de periode voor de corona-maatregelen (veel) somberder, gestresster en eenzamer.”

Een deel van de Utrechters is sinds het uitbreken van de coronacrisis minder gezond gaan leven. Ook de psychische gezondheid is bij een deel achteruitgegaan.

“We willen dat een duurzaam huis of bedrijf voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.”

Dertig organisaties en bedrijven hebben vrijdagavond afgesproken om samen Utrecht aardgasvrij te maken. Volgens wethouder Lot van Hooijdonk kom je verder door samen te werken.

“Je kunt er naar het Lab, optredens van Zomaar op Zaterdag en de verjaardag van nijntje.”

Bij de bibliotheek in Leidsche Rijn Centrum beginnen maandag weer de activiteiten.