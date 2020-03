De week in quotes: ‘Het is heel zwaar voor nabestaanden’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Het is heel zwaar voor nabestaanden.”

Uitvaartverzorger Eefje Visser vertelde eerder deze week dat haar werk volledig is veranderd door de coronacrisis.

“Bij het voetbalveld zagen wij dat de jongeren (van 12 tot 18 jaar) bij elkaar zaten en aan het voetballen waren.”

De politie moest begin deze week ingrijpen toen een groep van zo’n 70 jongeren aan het voetballen was op een afgesloten sportveld.

“Dertig jaar geleden is ervoor gekozen om de goedkoopste vloer in het café te leggen. Die is inmiddels helemaal aan gort getrapt.”

Het Utrechtse Café DeRat heeft – nu de kroeg noodgedwongen tijdelijk dicht moet – besloten om de oude vloer te vervangen en plankjes daarvan te verkopen.

“Wij zijn al klant sinds de tijd dat melk nog in flessen zat en in al die jaren hebben we hem nooit chagrijnig gezien.”

De goedlachse melkboer Adriaan van Vulpen (74) heeft vanwege de coronacrisis besloten om met pensioen te gaan.

“Wacht niet tot je wordt aangesproken door politie of gemeente, maar pas zelf je gedrag aan en spreek ook elkaar aan.”

De gemeente Utrecht deed afgelopen week een dringend beroep om de maatregelen van het kabinet op te volgen.

“We roepen iedereen op om gewoon te betalen voor je rit.”

Volgens U-OV wordt regelmatig misbruik gemaakt van de coronamaatregelen in het openbaar vervoer en daardoor betaalt niet iedereen voor de rit.

“Hierna kunnen we weer knuffelen.”

Deze tekst is te lezen op een slinger die over de Oudegracht is opgehangen.

“Dit idee bestaat al in enkele landen, met name België en Australië.”

In navolging van andere steden is ook in Utrecht de berenjacht geopend.