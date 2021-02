De week in quotes: ‘Het is het laatst ontbrekende puzzelstukje in Leidsche Rijn’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Het is het laatst ontbrekende puzzelstukje in Leidsche Rijn.”

De gemeente Utrecht gaat ruim 45 miljoen euro investeren in cultuur op het Berlijnplein. Volgens wethouder Anke Klein is dit naast wonen en winkelen het ontbrekende puzzelstukje van Leidsche Rijn.

“In principe wordt het schilderen van gemetselde gevels bij monumenten niet toegestaan.”

Aline Barnhoorn hoeft haar monumentale spoorweghuisje niet in de oude staat te herstellen. De gemeente heeft in haar geval een uitzondering gemaakt.

“Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft.”

Het KNMI heeft voor zondag code rood afgekondigd. Vanwege sneeuwval in combinatie met harde wind kan er sprake zijn van sneeuwjacht.

“De Neude kent iedereen bijvoorbeeld ook wel en zo zijn er nog een aantal plekken, maar de straten tussen de bekende locaties kent bijna niemand.”

Utrechter Wouter van Dijke heeft een online spel ontwikkeld waarmee mensen hun geografische kennis van de stad kunnen testen.

“Ik ben erg onder de indruk van deze drone.”

Utrechter Jelte Keur heeft een nieuwe video gemaakt van Utrecht. Met zijn speciale drone vloog hij door de stad en dat leverde mooie beelden op.

“Onze Sour Crystal Meth is een aantal jaren geleden bedacht als verwijzing naar de populaire tv-serie Breaking Bad.”

Het Utrechtse biermerk Maximus liet afgelopen week weten de naam van het bier Crystal Meth te veranderen. De opmars van de drug zorgde ervoor dat de bierbrouwer de naam niet meer gepast vindt.

“Na deze introductieperiode zal er worden overgegaan tot het uitschrijven van boetes.”

Boa’s gaan vanaf maandag controleren of fietsers zich aan de regels houden. In eerste instantie zal dit op een publieksvriendelijke manier gebeuren, maar daarna zullen er ook boetes worden uitgeschreven.

“Deze treinservice heeft een belangrijke en bijzondere plek in de geschiedenis van NS en krijgt daarom een plek in het Spoorwegmuseum.”

NS is gestopt met railcatering in de treinen. Om op een gepaste manier afscheid te nemen, krijgt het railcatering-uniform een plek in de collectie van het Spoorwegmuseum in Utrecht.