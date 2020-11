De week in quotes: ‘Het is mooi om te zien dat het nu dan ook echt geplaatst wordt’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Het is mooi om te zien dat het nu dan ook echt geplaatst wordt.”

Op het dak van de nieuwe parkeergarage aan het Berlijnplein is maandag een drie meter hoog beeld van een snip geplaatst.



“Het systeem controleert dag en nacht op het overtreden van de maximumsnelheid.”

Vanaf maandag treedt de trajectcontrole op de Zuilense Ring in werking. Volgens het OM moet het systeem de weg veiliger maken.

“Een toename van buy-to-let kan leiden tot prijsopdrijving van woningen en daarmee tot een verslechtering van de positie van de koopstarter en van de toekomstige huurders van deze woningen.”

Utrechtse woningeigenaren zouden brieven hebben ontvangen van investeerders en beleggers die hun huizen willen opkopen. Dit fenomeen heeft volgens de gemeente negatieve gevolgen voor onder andere starters.

“Wij hopen dat het sneller opgelost is.”

Woensdag was er een stroomstoring op het Utrecht Science Park, waardoor onder andere de tram stillag. U-OV zei dat het probleem een aantal uren zou duren. Stedin hoopte echter dat de elektriciteit sneller terug was.”

“Wij komen graag in contact met de omstanders, ook voor de eventuele verwerking van dit verschrikkelijke incident.”

De politie was afgelopen week op zoek naar mensen die hulp hebben verleend aan het slachtoffer van een dodelijk ongeval op de A27 bij Lunetten.

“Omdat de plekken waar het lood is aangetroffen slechts gedeelten van de speellocatie betreffen en het onwaarschijnlijk is dat daar een kind enkele dagen per week elke dag meerdere uren speelt, is de kans dat contact met de grond heeft geleid tot gezondheidsrisico’s erg laag.”

Bij ten minste vier Utrechtse kinderspeelplaatsen is de bodem dusdanig vervuild met lood dat er deze winter nog moet worden ingegrepen. De gemeente zei echter dat de risico’s voor de kinderen erg klein zijn.

“Deze herontwikkeling draagt bij aan de verdichtingsopgave van de stad.”

De gemeente Utrecht heeft de plannen voor de herontwikkeling van oude woningen aan de Omloop en de Laan van Chartroise vastgesteld. Volgens wethouder Klaas Verschuure draagt het plan bij aan een meer gemengde toekomstbestendige wijk.

“Mijn bewegingen waren onschuldig. Ik had gedronken en het was wat wazig.”

De Utrechtse politierechter heeft onder meer een maand voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd aan een man die zichzelf onzedelijk zou hebben betast in de Kanaleneilandbibliotheek in Utrecht.