De week in quotes: ‘Het is niet erg als iemand anders is’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Het is niet erg als iemand anders is.”

Utrechter Emyron Paula heeft een kinderboek geschreven. Het gaat over de avonturen van Bananie.

“Ik wilde al heel lang een tweede zaak openen.”

Dagger Coffee opende afgelopen weekend een tweede koffiebar in Utrecht. Eigenaar Dagmar Geerlings liep al langer met het idee rond om nog een zaak te openen.



“We hopen voor alle huurders dat de schade meevalt.”

Afgelopen week woedde er een hevige brand in het monumentale CAB-gebouwd. Paul de Brabander, eigenaar van dB’s, zei blij te zijn dat er geen gewonden waren gevallen.

“De ruimte in de stad is beperkt, dus moeten we prioriteiten stellen.”

Het Ledig Erf gaat opnieuw ingericht worden. De gemeente presenteerde afgelopen week verschillende voorstellen waar bewoners op kunnen reageren. Wethouder Lot van Hooijdonk lichtte het plan toe.

“We moeten de criminele netwerken verstoren om dit te stoppen.”

Burgemeester Sharon Dijksma reageerde maandagochtend in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad op de wapenvondst in Park Transwijk.

“We richten ons daarbij op plekken op pleinen of in parken, waar de boom deel uitmaakt van de wijk en genoeg ruimte heeft om verder te groeien.”

In aanloop naar het 900-jarig bestaan van Utrecht in 2022 gaat de gemeente 900 bomen planten in de stad. Onderdeel van de campagne is dat de tien Utrechtse wijken een herinneringsboom krijgen op een publieke plek.

“Spelen staat voor mij voor het volgen van het plezier, nieuwsgierigheid, mijn intuïtie.”

Vorig jaar liet de Utrechtse fotografe Eva Veldhoen weten het plan te hebben om een boek te maken met foto’s van de legocreaties van haar zoon. Dat boek is klaar en ligt nu in de schappen.

“Het echtpaar was uiteindelijk toch blij en trots.”

Het Utrechtse echtpaar dat op de prijswinnende foto van een Japanse fotografe staat, heeft afgelopen week een exemplaar van de foto ontvangen.