De week in quotes: ‘Het is ons enige afspreekpunt’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Het is ons enige afspreekpunt.”

De 16-jarige David vond het onterecht dat het Griftpark de afgelopen tijd slecht in het nieuws kwam. Hij zegt dat het een gezellige plek is waar je veel mensen kunt ontmoeten.

“Door het terughoudende karakter schikt de patiowoning zich op natuurlijke wijze in het historische weefsel van de stad.”

De patiowoning aan de Ridderhofstad in het centrum van Utrecht staat sinds afgelopen week te koop. Voor het huis, dat dit jaar ook genomineerd is voor de Rietveldprijs, moet een slordige 2.750.000 euro worden betaald.

“Opnieuw wordt de horeca de dupe van de nieuwe coronamaatregelen.”

De nieuwe coronamaatregelen die maandag werden genomen treffen de Utrechtse horeca hard. Erik Derksen, vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Utrecht en eigenaar van vier restaurants, noemt het zelfs onevenredig hard.

“We zien een toenemende professionele verhuur via Airbnb.”

Er is geen particulier in Utrecht die een vergunning heeft aangevraagd om zijn woning te verhuren aan toeristen. Rick van der Zweth, fractievoorzitter van de PvdA, zegt wel dat het aantal professionele verhuurders toeneemt.

“Het wordt altijd íets.”

De Utrechtse fotografe Eva Veldhoen gaat een fotoboek maken dat is geïnspireerd op de LEGO-creaties van haar zoon.



“Met diverse eenheden de gehele dienst weer erg druk geweest met diverse overlastmeldingen door de gehele stad.”

Dit weekend is de politie naar eigen zeggen erg druk geweest met overlastmeldingen. Mogelijk heeft het eerder sluiten van de horeca hier iets mee te maken.

“Druk de pauzeknop in.”

Burgemeester Den Oudsten heeft afgelopen week in een filmpje op sociale media de inwoners van Utrecht toegesproken. Vanwege het toenemend aantal coronapatiënten zei hij dat we even de pauzeknop in moesten drukken.

“Ik zou graag zien dat er maatregelen komen, zoals bijvoorbeeld hekwerk waardoor klanten wel genoeg afstand kunnen houden.”

De eigenaar van Boon’s Markt sloot zijn winkel zaterdagavond eerder omdat er een rij mensen voor de deur stond. Hij wil samen met de gemeente en andere ondernemers een oplossing verzinnen.