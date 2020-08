De week in quotes: ‘Het is onvoorstelbaar hoe goed Anton was’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Het is onvoorstelbaar hoe goed Anton was.”

Het was afgelopen week precies tien jaar geleden dat Anton Geesink overleed. DUIC sprak met Gerard, de broer van Anton.

“Natuurlijk is het nu allemaal nog onwennig, maar als straks de eerste gasten binnenkomen is het helemaal top.”

Café de Postillon in hartje Utrecht heeft een nieuwe eigenaar. De zaak krijgt nu ook voor het eerst een pinautomaat.

“Mag ik u van harte feliciteren met uw huwelijk?”

Rien van den Hoek, eigenaar van Café de Zaak, schreef afgelopen week een brief die gericht was aan minister Ferd Grapperhaus. Aanleiding was dat de anderhalvemeterregel niet werd nageleefd op het huwelijk van de minister.



“Ik wist in eerste instantie niet om wat voor wants het ging.”

Ecoloog Luc Hoogenstein trof onlangs een lichte walstrowants aan op zijn balkon in Lunetten. Het dier was daarvoor nog nooit in Utrecht waargenomen.

“Het is geweldig dat die nou voor de deur komt te staan.”

Bij Museum van Zuilen staat sinds afgelopen week een historische locomotief voor de deur. Wim van Scharenburg, oprichter van het museum, zei erg blij te zijn met de nieuwe aanwinst.

“De samenwerking met Bibliotheek Utrecht geeft ons een geweldige kans om meer aanwezig te zijn in de stad en onze bezoekers weer op een vaste plek te ontvangen.”

Filmtheater ’t Hoogt vertoont sinds afgelopen week films bij de bibliotheek aan de Neude. Hiermee heeft het filmhuis weer een vaste plek in de binnenstad.

“Uiteindelijk moet wethouder Anke Klein zich er toch ook mee gaan bemoeien, want deze zaak gaat meer portefeuilles aan dan alleen onderwijs.”

Buurtbewoners, waaronder Lisanne Havinga, zetten zich al langere tijd in voor het behoudt van het schoolgebouw aan de Rubenslaan. Nu zijn ook verschillende politieke partijen zich met de zaak gaan bemoeien.

“Vanaf het begin van de werkzaamheden zagen wij het aantal klanten teruglopen.”

Verschillende ondernemers aan de Nachtegaalstraat zeggen last te hebben van de werkzaamheden. Zo zagen zij hun klandizie aanzienlijk teruglopen.