De week in quotes: ‘Het leek me een grappig idee om een sneeuwpopje neer te zetten’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Het leek me een grappig idee om een sneeuwpopje neer te zetten.”

Op een dak aan de Catharijnesingel in Utrecht is deze week een goeiig glimlachende sneeuwman van 10 meter groot verrezen. Lot, een van de bewoners, dacht eerst aan een kleiner exemplaar.

“De universiteit moet er alles aan doen om ongewenst gedrag te voorkomen.”

Afgelopen week werd bekend dat een hoogleraar van de Universiteit Utrecht is vertrokken nadat er verschillende klachten over ongewenst gedrag tegen hem waren ingediend.

“De politie geeft met de vele arrestaties, de afgelopen dagen én de afgelopen maanden een belangrijk signaal af.”

Twaalf mannen zijn van maandag tot en met woensdag in Utrecht-Zuid aangehouden op verdenking van drugsdealen. Burgemeester Sharon Dijksma zei als reactie dat drugshandel niet loont en dat dealers hard worden aangepakt.

“Met name in Utrecht werkt drugshandel heel ontwrichtend.”

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma noemde bij het televisieprogramma Op1 de aanpak van drugscriminaliteit een van de belangrijke onderwerpen voor aankomende tijd.

“Met de gegevens van de kentekencamera’s kunnen ook de hoeveelheden voertuigen op een bepaald tijdstip en bepaalde locatie worden bepaald.”

Ondernemers van de Woonboulevard Utrecht in Kanaleneiland willen graag dat er kentekencamera’s worden geplaatst bij het bedrijventerrein. Naast het vergroten van de veiligheid hebben de camera’s nog een gunstig effect.

“Zonder aanhouding zijn we er niet gerust op dat dit nooit meer gebeurt.”

De politie Utrecht heeft donderdag een update gegeven over het rechercheonderzoek naar de man die afgelopen zomer meerdere vrouwen belaagde of mishandelde in het grensgebied van Hoograven en Lunetten. Het advies blijft om niet alleen in het gebied te wandelen of fietsen.

“Als we de ambitie om het enorme tekort aan studentenkamers in Utrecht de komende jaren in te lopen willen waarmaken, hebben we elkaar én locaties als deze hard nodig.”

Studentenhuisvesters SSH en Waal en Maas Wijkontwikkeling gaan samen studentenkamers bouwen aan de Opaalweg in Utrecht.

“Voor mij persoonlijk is dit een kans om iets bij te dragen aan de stad waar ik nu tien jaar woon.”

Deirdre Carasso is woensdag begonnen als de nieuwe directeur van Bibliotheek Utrecht. Daarmee volgt ze Ton van Vlimmeren op die na een periode van 20 jaar met pensioen gaat.