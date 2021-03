De week in quotes: ‘Het project is uniek en zet Utrecht als moderne en gezonde stad verder op de kaart’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Het project is uniek in haar soort en zet Utrecht als moderne en gezonde woonstad verder op de kaart.”

Er is afgelopen week een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de hoogste woontoren in Utrecht. Wethouder Klaas Verschuure noemde het een mooi uitgewerkt plan.

“We roepen het Rijk dan ook met klem op om ook na het derde kwartaal van 2021 de steun voor het openbaar vervoer voort te zetten.”

Er dreigt een zwart scenario voor het openbaar vervoer in Utrecht. Dat liet de provincie Utrecht weten.

“Als kijkers een vis zien en op de knop drukken gaat er een screenshot naar de sluiswachter en die kan vervolgens de sluis een stuk openzetten.”

Utrecht krijgt een visdeurbel. Bij de Weerdsluis wordt in het water een camera opgehangen waardoor mensen vanuit huis de beelden kunnen bekijken.

“Het pand staat inmiddels al die tijd al leeg, raakt steeds verder verloederd en verkeert in slechte staat.”

Verschillende Utrechtse partijen lieten via schriftelijke vragen weten het ‘onbegrijpelijk’ te vinden dat het pand aan de Jaffastraat 1, waar voorheen een bordeel in zat, nog steeds leeg staat.

“De drager van de armband krijgt dan direct een seintje en moet zich snel laten testen.”

Het UMC Utrecht is begonnen met het testen van een slimme armband die een coronabesmetting kan signaleren voordat de drager dat zelf doorheeft.

“Toen duidelijk werd dat we een ode aan het Noorderbad zouden gaan brengen zijn we in het Utrechts Archief gaan zoeken naar beeldmateriaal.”

Kunstenaarscollectief De Strakke Hand maakte afgelopen week een muurschildering van het Noorderbad op de kruising van de Blois van Treslongstraat en de Boisotstraat.

“Een gebouw waar Utrechters trots op zijn!”

Het nieuwe Jaarbeurspleingebouw dat op het Jaarbeursplein moet komen, krijgt steeds meer vorm. Volgens het college moet het ‘een architectonisch hoogstandje’ worden.

“Waarom is niet de beslissing genomen, die de voorzitter van ieder stembureau feitelijk had moeten nemen conform de Kieswet, de stemming in de desbetreffende stembureaus te schorsen?”

De Utrechtse PVV-fractie heeft het college van B&W om uitleg gevraagd over volle stembussen in de stad, tijdens de Tweede Kamerverkiezing.