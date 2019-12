De week in quotes: ‘Hoewel dit voor sommigen hinderlijk kan zijn, staat de veiligheid voorop’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Hoewel dit voor sommigen hinderlijk kan zijn, staat de veiligheid voorop.”

De Nederlandse Vereniging van Banken liet afgelopen week weten dat in de strijd tegen plofkraken alle geldautomaten ‘s nachts worden uitgeschakeld.

“We waren eerst nog de verkeerde kant opgelopen, richting de bus.”

Begin deze week werd de Uithoflijn dan echt in gebruik genomen. Voor velen was dat wel even wennen.

“Deze casus is gecompliceerder dan je op het eerste gezicht zou denken met veel afhankelijkheden, waardoor dit niet één-twee-drie is gefikst.”

Drie jaar geleden werden er zonnepanelen gelegd op het dak van het Antoniushof. De panelen zijn echter nog niet aangesloten omdat er meerdere problemen optraden waarbij verschillende partijen betrokken waren.

“Het kan niet anders: het Parthenon was een gedeelte van de kleine tempel.”

Janric van Rookhuijzen van de Universiteit Utrecht ontdekte dat het Parthenon op de Acropolis in Athene waarschijnlijk helemaal niet het Parthenon is.

“Het unieke aan De Machinerie is dat cultuur, educatie en ondernemerschap onder één dak samenkomen en elkaar versterken.”

De Machinerie krijgt een subsidie van 3,5 miljoen euro. Wethouder Anke Klein noemt het een unieke plek.

“Een mooi moment.”

Zo’n 1.200 aluminium straatnaambordjes in het historische centrum van Utrecht worden vervangen door een versie van email. Wethouder Kees Diepeveen verving er ook een paar.

“Het wijkvernieuwingsplan in Ondiep was nodig, want veel woningen kampten met vocht- en tochtproblemen en waren toe aan een opknapbeurt.”

In Ondiep worden sociale huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwe. Dit is hard nodig volgens bouwbedrijf BAM.

“Met de groei van de stad is behoefte aan een extra zwembad.”

De gemeente Utrecht steunt het plan om een zwembad te realiseren bij het Máximapark aan het Lint. Volgens wethouder Maarten van Ooijen is dit nodig.