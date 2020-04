De week in quotes: ‘Ik ben mij ervan bewust dat het kunstwerk enige reuring kan geven’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Ik ben mij ervan bewust dat het kunstwerk enige reuring kan geven.”

Het kunstwerk dat boven de ingang van de bibliotheek aan de Neude moet komen is afgelopen week gepresenteerd.

“Door al deze aanpassingen is (nog) niet alles zoals het was.”

Meerdere grote winkelketens hebben besloten de deuren weer te openen. Wel zijn er verschillende maatregelen genomen om spreiding van het coronavirus tegen te gaan.

“Dat was voor ons een verrassing, maar wel een hele leuke verrassing.”

Broese opende donderdag op de nieuwe locatie de deuren. Een medewerker van de zaak had, zonder dat de eigenaren het wisten, ervoor gezorgd dat het moment ondanks corona toch feestelijk was.

“Door te bezorgen, hoeft niemand te sjouwen met potten en is het assortiment veel groter dan in fysieke verpakkingsvrije winkels.”

De verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot maakte afgelopen week bekend dat ze vanwege het coronavirus eerder dan gepland boodschappen gaan bezorgen in Utrecht.

“Er komt een soort vaccinstraat waar je met de auto doorheen rijdt.”

Jaarbeurs Utrecht heeft een ruimte beschikbaar gesteld voor een onderzoek van het UMC en het Radboudumc. Er wordt gekeken of een vaccin tegen tuberculose ook werkt tegen corona.

“Wij hopen dat Belgische muzikanten nu een Nederlandse versie gaan maken.”

Drie Utrechtse muzikanten hebben een lied gemaakt omdat ze vanwege de coronacrisis niet meer naar België kunnen reizen.

“In de praktijk zien we dat Utrechtse ambtenaren loyaal en betrokken zijn.”

Ondanks dat meer dan de helft van de Utrechtse ambtenaren niet in de stad woont, twijfelt de gemeente niet aan de inzet van de medewerkers.

“Ook het geheel stoppen met bronscheiding van plastic, blik en pak is hierbij een optie.”

De gemeente onderzoekt momenteel of het efficiënter is om afval in een later stadium te scheiden. het zou dus kunnen dat Utrechters in de toekomst niet meer zelf hun afval gaan scheiden.