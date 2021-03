De week in quotes: ‘Ik ben trots op alle vrijwilligers en medewerkers die deze week een megaprestatie leveren’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Ik ben trots op alle vrijwilligers en medewerkers die deze week een megaprestatie leveren.”

Afgelopen week waren de Tweede Kamerverkiezingen en in Utrecht kwam D66 het beste uit de bus. Burgemeester Sharon Dijksma is bij verschillende stembureaus in de stad langsgegaan.

“Wij zijn met een hele grote groep Utrechters gekomen om een tegengeluid te laten horen.”

Tientallen actievoerders hebben afgelopen maandag de campagnebijeenkomst van Thierry Baudet en Forum voor Democratie in Utrecht verstoord.

“Sinds die plof horen we een hard suizend geluid.”

Aan de Utrechtse Catharijnesingel was woensdagmiddag een groot gaslek. Een omwonende vertelde eerst een plof te horen en daarna een oorverdovend suizend geluid.

“Het toenemend aantal verkopen in 2020 geeft aan dat particuliere beleggers nog wel vertrouwen hebben in de markt.”

Vorig weekend werd bekend dat ruim een derde van de in 2020 in Utrecht verkochte woningen, zijn gekocht door mensen die er niet zelf gaan wonen.

“Velen denken dat Leidsche Rijn al klaar is, maar er wordt nog volop gebouwd en ontwikkeld, ook in deze lastige coronatijden.”

Afgelopen week zijn de plannen voor een nieuw bouwblok in de Utrechtse wijk Leeuwesteyn gepresenteerd. Volgens wethouder Klaas Verschuure voegt het ontwerp straks echt iets toe aan de wijk.

“Een ontsnapte koe heeft in de nacht van maandag op dinsdag de gemoederen flink beziggehouden in Utrecht Noord.”

De politie had eerder deze week de handen vol aan een ontsnapte koe. Het dier is uiteindelijk met behulp van een lasso gevangen.

“Huh?! Gemeente heeft financieel bijgedragen aan een posteractie tegen de aanpak van de A27.”

Het Utrechtse VVD-raadslid Marijn de Pagter had via Twitter zijn ongenoegen geuit over financiële steun van de gemeente Utrecht aan een posteractie tegen de verbreding van de A27.

“Bij de demonstratie van Forum geldt dat mensen zich in ieder geval aan het einde niet aan de voorschriften hebben gehouden.”

Burgemeester Sharon Dijksma liet afgelopen week weten dat het OM gaat onderzoeken of er tijdens de bijeenkomst van Forum voor Democratie strafbare feiten zijn gepleegd.