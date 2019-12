De week in quotes: ‘Ik ben veel te jong om te stoppen’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Ik ben veel te jong om te stoppen.”

Een 72-jarige standhouder op de Utrechtse Bazaar wil graag doorgaan, maar het ziet ernaar uit dat de bazaar begin volgend jaar moet sluiten.

“Als je linksaf wilt, dan moet je eigenlijk driekwart rond, maar als iemand daar niet aan mee wil werken dan is daar niet heel veel aan te doen.”

Er staan al maanden hekken in de moderne Stationspleinstalling om fietsers de juiste kant op te dirigeren.

“Het wordt een wedstrijd tussen een Oranje-sterrenelftal en een team van de spelers met wie ik bij mijn clubs Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray heb samengespeeld.”

Wesley Sneijder neemt in juni in Stadion Galgenwaard met een zogenoemde Legacy Match officieel afscheid van zijn carrière als profvoetballer.

“Gelukkig waren er alerte en behulpzame omstanders die ons hielpen om de man in bedwang te houden tot onze collega’s kwamen.”

Agenten hebben vorige week hulp gekregen van een aantal omstanders tijdens een arrestatie in de Utrechtse wijk Voordorp.

“Op dit moment ontbreekt dus een geschikte locatie voor een supermarkt op of nabij het Utrecht Science Park.”

De raad ziet graag dat er een supermarkt bijkomt op het Utrechts Science Park, maar volgens de gemeente is er geen geschikte plek.

“We weten wat het doet met de lezers, want daar deden we het voor, maar het is erg moeilijk om de krant kostendekkend te maken.”

Afgelopen week werd bekend dat het blad De Oud-Utrechter er na negen jaar mee stopt.

“Dit betekent dat dit weggedeelte alleen toegankelijk is voor tweewielers en voetgangers.”

Wethouder Kees Diepeveen liet weten dat een deel van de Kromme Nieuwegracht is afgesloten vanwege problemen met de fundering.

“In een integrale afweging is besloten om deze ingrepen toch te doen, zodat deze drie partijen minimaal drie jaar langer op de huidige locatie blijven.”

Boulderhal Sterk, Circus Diedom en Skatepark Utrecht hoeven niet te verhuizen . Dat liet de gemeente weten.