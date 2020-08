De week in quotes: ‘Ik denk dat het nummer heel herkenbaar is voor mensen’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Ik denk dat het nummer heel herkenbaar is voor mensen.”

De drie Utrechtse vrienden Ramiro, Maarten en Danny hebben een zomerhit opgenomen. Het lied is gemaakt in april tijdens de lockdown en het gaat over het verlangen naar weer samen zijn zoals veel mensen in de zomer doen.

“Het interieur bevindt zich grotendeels in de oorspronkelijke staat en is een ware tijdcapsule waarbij de tijd heeft stilgestaan.”

Het Roode Huys aan Trans 13 in hartje Utrecht staat sinds afgelopen week te koop. De eigenaar heeft volgens de makelaar goed voor het huis gezorgd.

“Dit betekent dat de politie in eerste instantie terughoudend optreedt tegen enkele vernielingen, omdat deze gedragingen waarschijnlijk het doel hebben de politie uit de tent te lokken.”

Jongeren hebben vrijdagavond voor onrust gezorgd in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De politie ging volgens de gemeente de-escalerend te werk.

“We willen ons niet meer op online gaan focussen, dus geen telefoontjes en geen online reserveringen en reviews meer.”

Horecazaak Loaded aan de Amsterdamsestraatweg heeft de deuren definitief gesloten. Mede-eigenaar Jeffrey de Vries zegt dat er eind augustus of begin september een nieuw concept in het pand komt.

“Collega’s hebben staan schreeuwen, kloppen en uiteindelijk een ruitje van de auto ingeslagen.”

Twee beschonken personen besloten vorig weekend om een dutje te doen in hun auto. Het voertuig stond geparkeerd op de oprit van de snelweg A12.

“Indien personen weigeren gehoor te geven aan dit noodbevel, riskeren zij een aanhouding.”

Nadat vrijdagavond jongeren in Kanaleneiland de straat opgingen om onrust te stoken, was het zaterdagavond raak in Overvecht. De gemeente heeft vanwege de ongeregeldheden een noodbevel afgekondigd.

“We hebben wel honderd stoffen uitgeprobeerd en stof uit petflessen bleek heel lekker materiaal en goed te realiseren.”

Drie Utrechtse broers hebben een eigen merk gelanceerd. Ze maken zwembroeken van petflessen.

“Kijk omhoog in de maximumnacht of eventueel de nacht erna, wanneer er nog steeds veel te zien zijn. Houdt vooral in de gaten wanneer er geen bewolking is.”

Meteorenzwerm van de Perseïden was afgelopen week te zien boven Utrecht. Museum & sterrenwacht Sonnenborgh gaf tips.