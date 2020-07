De week in quotes: ‘Ik doe gewoon mijn werk en mensen bedanken mij daarvoor’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Ik doe gewoon mijn werk en mensen bedanken mij daarvoor. Echt ziek.”

De Utrechtse kunstenaar JanIsDeMan heeft een nieuwe muurschildering gemaakt op de kop van de Amsterdamsestraatweg.

“Er komen veel verschillende woningen in Wonderwoods.”

Afgelopen week zijn de eerste prijzen van de koopwoningen in Wonderwoods bekendgemaakt. De ontwikkelaar van het pand wilde benadrukken dat er naast koopwoningen ook huurhuizen komen.

“De belangrijkste functie van de oproep tot gebed is om kenbaar te maken dat de tijd voor het gebed is aangebroken.”

De Milli Görüş-moskee in de Utrechtse wijk Ondiep gaat binnenkort twee keer per dag een oproep tot gebed doen.

“Helemaal aan het begin waren er ideeën voor een kabelbaan of een dierentuin met gepensioneerde dieren.”

Het laatste deel van park Oosterspoorbaan is afgelopen week geopend. Eén van de initiatiefnemers zei dat er in het begin ook andere ideeën waren.

“De plannen kunnen de vergroeningsambitie voor Rotsoord verder helpen, en er komt ruimte voor culturele bedrijvigheid dat past bij het creatieve karakter van het gebied.”

Er wordt momenteel onderzocht of er appartementen gebouwd kunnen worden aan de Helling in Utrecht. Volgens wethouder Klaas Verschuure bevatten de plannen een mooie combinatie van de bouwopgave waar Utrecht voor staat.

“De nu beschikbare middelen zijn naar verwachting nog onvoldoende voor al het noodzakelijke onderhoud in en rondom het kanaal.”

Rijkswaterstaat gaat de komende negen maanden allerlei zaken op en rond het Merwedekanaal onderzoeken. Wethouder Kees Diepeveen verwacht dat de middelen nog niet toereikend zijn.

“We hebben herten, schapen, verschillende soorten vogels en parelhoenders, maar toen het idee geopperd werd wat betreft Alpalca’s was iedereen meteen om.”

Nu de verbouwing van Dierenweide Julianapark bijna is afgerond wil het team twee alpaca’s binnenhalen.

“Op basis van de resultaten van het loopstromenonderzoek hebben we samen met ProRail en NS geconcludeerd dat dit onderzoek nog te beperkt is om een evenwichtig besluit te kunnen nemen over de aanleg van de trappen”

Afgelopen week werd bekend dat er grondiger onderzoek gedaan moet worden voordat er trappen van de Moreelsebrug naar de perrons van station Utrecht Centraal komen.