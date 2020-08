De week in quotes: ‘Ik had geen woning, sliep op straat en was verslaafd aan de drugs’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Ik had geen woning, sliep op straat en was verslaafd aan de drugs.”

Vorige week werd bekend dat Utrechter Steven Spaapen is overleden. Hij was vooral bekend van de straat.

“Een vrijstaand pand zorgt ervoor dat je aan alle kanten een terras kan maken.”

Het Utrechtse echtpaar Rens en Jessica Hansen zijn een crowdfundingsactie begonnen om een horecazaak aan de Amsterdamsestraatweg te openen.

“Het concept van rockclub was jaren geleden al veranderd, de gouden platen en gitaren waren verdwenen.”

Chrissie Westbroek liet afgelopen week weten dat ze het iconische Stairway aan de Mariaplaats gaat verbouwen tot horecazaak in de stijl van New Orleans.

“Houd geen huisfeest, verjaardagen of etentjes.”

Volgens de gemeente vindt de toename van het aantal coronabesmettingen van de afgelopen tijd vooral plaats in privésfeer. Er is daarom opgeroepen om te allen tijde de basisregels te blijven volgen.

“Het is zorgwekkend dat de mogelijkheden van huizenkopers met een modaal inkomen niet zijn verbeterd.”

Het is voor huizenkopers met een modaal inkomen nog moeilijker geworden om een woning te vinden in Utrecht. De Hypotheker noemt de ontwikkeling zorgwekkend.

“Middelbare scholen kunnen een risico vormen voor de verspreiding van COVID-19, maar hoe groot dat risico is, weten we nog niet.”

Utrechtse wetenschappers gaan een onderzoek doen naar de verspreiding van corona op middelbare scholen.

“Na opnieuw gesprekken te hebben gevoerd, die evenmin leidden tot weghalen van het vuil, is weer een last onder dwangsom opgelegd en is het grofvuil door ons opgeruimd.”

Utrechtse boa’s hebben afgelopen week weer ingegrepen bij een verzamelaar die heel veel spullen stalde op de Oudegracht aan de Werf.

“Te allen tijde moet worden voorkomen dat kinderen naar school gaan terwijl ze in thuisquarantaine moeten blijven.”

Kinderen die in een buitenlands risicogebied zijn geweest en daardoor in thuisquarantaine moeten, zouden volgens minister Hugo de Jonge geen problemen met de leerplicht moeten krijgen.