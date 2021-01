De week in quotes: ‘Ik maak mij zorgen over het hart van onze stad’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Ik maak mij zorgen over het hart van onze stad.”

PvdA-fractievoorzitter Rick van der Zweth noemde de leegstand in het centrum van Utrecht ‘treurig’. Reden voor de politicus om samen met D66 bij de gemeente om opheldering te vragen.

“Wat we de afgelopen dagen op andere plaatsen in Nederland hebben gezien is onacceptabel.”

Burgemeester Sharon Dijksma reageerde afgelopen week op de ongeregeldheden in andere Nederlandse steden. In Utrecht bleef het relatief rustig.

“Was te horen tot in Lunetten-Zuid. Schrok ervan.”

Een ruit van de Albert Heijn aan ‘t Goylaan werd maandagavond met zwaar vuurwerk vernield. De knal was in de wijde omgeving te horen.

“Wij vonden deze grap niet erg geslaagd.”

De politie moest met groot materieel uitrukken toen er een melding binnenkwam over een ontvoering aan de Londenstraat. Uiteindelijk bleek het om een vrijgezellenfeest te gaan.

“Het oproepen om te rellen – ook al ga je zelf niet – is strafbaar.”

Meerdere mensen zijn afgelopen week gearresteerd omdat zij opriepen tot rellen in Utrecht. De politie benadrukte nog een keer dat dit strafbaar is.

“We beschouwen onszelf een beetje als de pioniers van dit gebied maar in de loop van de tijd zijn de plannen flink veranderd.”

Er wordt al heel lang over gepraat, maar de bouw bij de Cartesiusdriehoek kan toch echt bijna gaan beginnen. Caspar Diepenhorst van Keystone Vastgoed zegt trots te zijn op de plannen.



“Is het ook mogelijk om de fiets in plaats van de auto te nemen, de P+R te gebruiken, buiten de spits reizen, een andere route te nemen?”

Op verschillende plekken in Utrecht gaat het verkeer de komende jaren hinder ondervinden van bouwprojecten. De gemeente vraagt mensen dan ook na te denken over alternatieve manieren van reizen.

“Vooralsnog hebben we geen reden om ons zorgen te maken.”

De politie was zaterdag in groten getale aanwezig bij Park de Gagel in de Utrechtse wijk Overvecht. Er werd gevreesd dat er een demonstratie zou plaatsvinden. Uiteindelijk zijn er geen ongeregeldheden geweest.