De week in quotes: ‘Ik maak nooit woordzoekers’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Ik maak nooit woordzoekers.”

Kunstenaar JanIsDeMan heeft afgelopen weeek in de Utrechtse wijk Lunetten een muurschildering van een enorme woordzoeker op de zijkant van een huis gemaakt.

“Dit gedrag is onacceptabel en levensgevaarlijk.”

ProRail reageerde vorige week geschrokken op een filmpje dat op Dumpert verscheen. In de video was te zien hoe een jongen werd aangereden door een trein op Utrecht Centraal.

“Ik hoop dat de bewoners van de studentencomplexen elkaar ook durven aan te spreken, dan kan een hoop overlast voor andere wijkbewoners bespaard blijven.”

Agenten moesten dit weekend bij acht adressen van het studentencomplex aan de Ina Boudier-Bakkerlaan ingrijpen omdat er sprake was van geluidsoverlast.

“Achter een witgepleisterd stuk van de muur kwamen deze muurreclames tevoorschijn.”

Er zijn afgelopen week oude muurreclames teruggevonden bij het verwijderen van een witgepleisterd deel van een woning in Utrecht. De reclames waren hoogstwaarschijnlijk van één van de drogisten, die vroeger in het pand zaten.

“Het moet gonzen van de energie.”

In Utrecht is dit weekend een nieuwe boulderhal geopend. Het is volgens de eigenaar een van de grootste van Nederland.

“Op verzoek van de inspectie toonde de manager de wijze waarop de controle plaatsvond. Hij gebruikt daarbij een oorthermometer.”

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende misstanden geconstateerd bij een commercieel coronatestbedrijf in Utrecht. Zo werd onder andere de temperatuur van de koelkast opgemeten met een oorthermometer.

“Wij hebben veel verhalen ontvangen waarbij van overlast geen sprake was, terwijl ook deze huizen werden gesommeerd om te stoppen.”

Verschillende Utrechtse studentenorganisaties zijn boos over de ‘onrechtmatige handhaving’ bij Utrechtse studentenhuizen. Politie en handhaving zouden de afgelopen tijd zonder goede redenen huisfeestjes afbreken.

“Als de economie straks weer aantrekt, en de wegen weer voller worden, moeten we onze infra op orde hebben.”

De snelweg A27 bij Amelisweerd in Utrecht gaat toch verbreed worden. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen dinsdagmiddag bekendgemaakt.