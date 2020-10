De week in quotes: ‘Ik wil dat mensen het gezellig hebben’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Ik wil dat mensen het gezellig hebben.”

Hans Wierkx van het Utrechtse Café Weerdzicht is op 70-jarige leeftijd is overleden. Voor de deur van het café ligt nu een kleine bloemenzee.

“Het woonhuis vindt aansluiting bij de aangrenzende bebouwing door vorm, compositie en detail.”

In de Utrechtse wijk Wittevrouwen is een voormalige garage omgebouwd tot een houten woonhuis met een bijzondere gevel.

“Wij zijn van mening dat wij ons wel aan de afspraken houden.”

De ontwikkelaar van het project Wilhelminawerf houdt zich volgens de gemeente Utrecht niet aan de prijsafspraken. Het bedrijf ziet dit anders.



“Demonstreren is een grondrecht.”

Zo’n vijfhonderd mensen worden zondagmiddag verwacht bij een demonstratie op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het coronavirus is voor de gemeente geen reden om het protest te verbieden.



“Het is aan mij om te zorgen dat het visueel tof wordt en dat is nog een hele uitdaging.”

De Utrechtse kunstenaar JanIsDeMan heeft afgelopen week een tijdelijk werk gemaakt op een muur aan de Esdoornstraat. Binnenkort wordt het werk door de artiest zelf weer overgeschilderd.

“Een auto met 510 pk is voor veel mensen onbestuurbaar.”

Afgelopen week vloog op Oudenoord een auto uit de bocht. Volgens de politie ging het om een voertuig die niet voor iedere bestuurder is weggelegd.

“Dit nieuwe, gezonde stukje DNA kan vervolgens het foute stukje DNA vervangen, waardoor cellen weer correcte eiwitten kunnen produceren.”

Onderzoekers van het UMC Utrecht zijn erin geslaagd om genen in mini-organen te repareren.

“Onderzoek wijst uit dat de kans op terugval in dakloosheid sterk verminderd wanneer mensen gaan wonen in een gemengd woonproject.”

In Leidsche Rijn Centrum en Terwijde zijn twee gebouwen opgeleverd met in totaal 222 sociale huurwoningen. In beide nieuwbouwcomplexen komt een gemengd woonproject.