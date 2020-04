De week in quotes: ‘Ik zag dat er vijf letters op het raam stonden die er normaal niet staan’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Toen ik ging checken of de beer nog rechtop stond, voor de knuffelberenjacht, zag ik opeens dat er vijf letters op het raam stonden die er normaal niet staan.”

Volgens Michel Goderie van horecazaak Binnen Best aan de Biltstraat heeft een onbekende het woord ‘blijf’ voor de naam op de ramen geplakt, waardoor er ‘Blijf Binnen Best‘ staat.

“Mijn werkgebied is in een paar weken tijd totaal veranderd.”

DUIC publiceerde afgelopen week een interview met wijkagent Lars Maarseveen. Hij vertelt dat zijn werkzaamheden behoorlijk zijn veranderd vanwege de coronamaatregelen.

“Het viel al meteen op dat het geen makkelijke muurschildering ging worden.”

Het kunstenaarscollectief De Strakke Hand heeft een nieuwe muurschildering gemaakt op een blinde zijmuur van de Saenredamstraat.

“Voor nu maken we een uitzondering en stellen alles in het werk om de winkelier zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.”

De gemeente Utrecht riep onder andere supermarkten op om tijdens het paasweekend ruimere openingstijden in te stellen. Volgens wethouder Klaas Verschuure kunnen zij nu makkelijker een ontheffing aanvragen.

“De iconische spiraalvormige trap in het atrium is het hart van het gebouw en stimuleert beweging.”

Er komt een nieuw kantoorgebouw langs de A2 met daarin volgens de architect een bijzondere trap die vanaf de snelweg zichtbaar is.

“De borden die hopelijk zo min mogelijk Utrechters zien.”

Het Utrechtse platform Thirty030 laat op de digitale reclameborden in de stad allerlei verschillende ‘coronaquotes’ zien. Omdat iedereen wordt geadviseerd binnen te blijven hopen de initiatiefnemers dat zo min mogelijk mensen de borden lezen.



“Wij vinden het jammer dat we niet de middelen krijgen om onze verantwoordelijkheid te nemen tegenover alle bewoners die wél de overstap maken.”

Door een aangenomen motie in de Tweede Kamer heeft de gemeente Utrecht een tegenslag te verduren gehad bij het gasvrij maken van Overvecht-Noord.

“Daarvoor wil ik mijn waardering en dank uitspreken.”

De gemeente Utrecht publiceerde afgelopen week een uitgebreide informatiebrief over de stand van zaken rond het coronavirus. Burgemeester Jan van Zanen bedankte daarin alle mensen die zich inzitten in de strijd tegen het virus.