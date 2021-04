De week in quotes: ‘In het mondkapje zitten zaadjes van een weidebloemenmix verwerkt’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“In het mondkapje zitten zaadjes van een weidebloemenmix verwerkt.”

Marianne de Groot-Pons heeft biologisch afbreekbare mondkapjes met bloemzaadjes erin ontworpen. Ze kwam op het idee nadat ze de reguliere mondkapjes vaak op straat aantrof.

“Buitengewoon verrassende en luxe stadsvilla aan de historische stadsbuitengracht en de Sterrenburg.”

Aan de Pelmolenweg in het centrum van Utrecht staat een bijzonder huis te koop. Het gaat om een moderne stadsvilla van maar liefst 1.570.000 euro.

“Hoe groot moeten deze plantvakken zijn? Zijn er geveltuintjes mogelijk? Zijn er wensen voor bankjes?”

De Graadt van Roggenweg gaat op de schop. De gemeente gaat een bijeenkomst organiseren zodat inwoners mee kunnen denken over hoe het groen in het gebied eruit moet komen te zien.

“Met deze bitterbal en kroket in onze traditie denken we iets extra’s aan het Nederlandse culinaire landschap toe te voegen.”

Het Utrechtse familiebedrijf Vocking gaat nu naast de bekende leverworst ook bitterballen en kroketten maken.

“We hebben jaren geïnvesteerd in het opdoen van kennis en ervaring en nu is het tijd om onze droom te verwezenlijken en voor onszelf te beginnen.”

Tommy Janssen en Vera Voorend openen in de zomer van dit jaar hun restaurant Maeve aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht.

“Voor veel huisartsen in de regio Utrecht is het een hele uitdaging om COVID-19 vaccinaties te kunnen uitvoeren naast de reguliere zorgverlening.”

De GGD regio Utrecht gaat op verschillende vaccinatielocaties in de regio priklijnen beschikbaar stellen voor huisartsen. Eén van die locaties komt in de Jaarbeurs.

“Dit betekent bijvoorbeeld dat als buiten de venstertijden een voertuig zonder ontheffing in het voetgangersgebied rijdt, we hiervoor een boete kunnen geven.”

De gemeente gaat vanaf 1 mei strakker handhaven in het voetgangersgebied in de Utrechtse binnenstad. Tot nu toe werden er geen boetes uitgedeeld, maar daar gaat verandering in komen.

“In plaats van eerst het stuk kade bij de afgezette parkeerplaatsen te vervangen en vervolgens een stuk verderop later weer, pakt de gemeente dit in één keer op.”

Twee parkeerplaatsen op de Bemuurde Weerd Oostzijde in Utrecht zijn al jaren afgezet met hekken omdat de kade in slechte staat is.