De week in quotes: ‘In zo’n kluis vind je geen goud maar raadsels’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“In zo’n kluis vind je geen goud maar raadsels.”

Bij escape room Mysterium aan de Oudegracht in Utrecht is vorige week ingebroken. De dieven probeerden de antieke kluis van het bedrijf te openen.

“Nee, ik heb niet gesolliciteerd, dus dan kan je het ook niet worden.”

Al langer gingen er geruchten rond dat Alexander Pechtold gesolliciteerd zou hebben op de functie van burgemeester van Utrecht. Eerder deze week werd het nieuws echter ontkracht door de oud-D66 fractievoorzitter.

“Pedo’s moeten dood olé olé.”

Vorige week zondag was er op het Jaarbeursplein in Utrecht een demonstratie tegen pedofilie. Onder andere verschillende motorclubs waren van de partij.

“Door de goede verkoopcijfers in de eerste weken, de uitstekende beoordelingen en enthousiaste reacties van onze gasten willen wij een restaurant openen op een nieuwe locatie na de coronacrisis.”

De Vegan Bamboo Bar aan het Stationsplein heeft de deuren definitief gesloten. Het plan is om na de coronacrisis een vergelijkbaar restaurant te openen in de stad.

“Dit nieuwe DNA kan je zelf ontwerpen om zo vrijwel alle mogelijke patiëntmutaties te repareren.”

Onderzoekers van het UMC Utrecht zijn erin geslaagd om genen in mini-organen te repareren. Met deze techniek kunnen op een gegeven moment wellicht duizenden onbehandelbare aandoeningen worden behandeld.

“De combinatie van meer aanbod en meer tijd om te verhuizen heeft er vooral in de grote steden voor gezorgd dat er in de zomer meer woningen van eigenaar zijn gewisseld.”

Het aantal woningverkopen in Utrecht is in het derde kwartaal met 11,7 procent gestegen. Die opleving van de huizenmarkt is tijdelijk, denkt het ING Economisch Bureau.

“Voor zover te achterhalen, vinden de meeste besmettingen plaats in de gezinssituatie of is de bron onbekend.”

Burgemeester Peter den Oudsten en wethouder Kees Diepeveen hebben afgelopen week aan SSH hun zorgen geuit over de coronabesmettingen die plaatsvinden bij studenten thuis.

“Zowel de gemeente als KWP onderkennen het belang van een zorgvuldige maar ook snelle ontwikkeling, gezien de enorme woningbehoefte in de stad.”

De gemeente Utrecht en KondorWessels Projecten (KWP) hebben een Intentie- en Plankostenovereenkomst getekend voor de bouw van nieuwe woningen aan de Archimedeslaan in Utrecht.