De week in quotes: ‘Is een fietsnietje nog een fietsnietje als je niet je fiets aan het nietje kan nieten?’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Is een fietsnietje nog een fietsnietje als je niet je fiets aan het nietje kan nieten?”

De gemeente Utrecht liet donderdagmiddag weten dat de fietsnietjes op de Voorstraat aangepast gaan worden.

“Wo ist der campingplatz?”

Een Duits echtpaar met een camper was afgelopen week op zoek naar een camping in Utrecht. Ze volgden hun navigatiesysteem en kwamen uiteindelijk uit bij de horecazaak Camping Ganspoort.

“We pakken het echt anders aan dan chique, ouderwetse wijnwinkels.”

De Meisjes van de Wijn openen over twee weken een pop-up wijnwinkel aan de Biltstraat.

“Heb er ongekend veel zin in en hoop natuurlijk iedereen eindelijk weer te zien, als nooit tevoren zo gaaf wordt het.”

Chef-kok Leon Mazairac keert terug naar Utrecht. Vanaf 1 oktober staat hij in de keuken van Grand Hotel Karel V.

“Ik heb 16 jaar lang gestreden om de steeg op te knappen. Dat is nu gelukt.”

De Begijnensteeg is afgelopen week opgeknapt. Restauranteigenaar Gülnaz Aslan heeft er 16 jaar haar best voor gedaan.

“Waar gewerkt wordt, worden foutjes gemaakt.”

Op een putdeksel uit 1951 in Utrecht staat de naam van de stad verkeerd gespeld. De gemeente vond het leuk dat de fout na 69 jaar werd opgemerkt.

“Docenten hebben simpelweg niet genoeg tijd om alles na te kijken.”

Docenten van de Universiteit Utrecht maken veel overuren. De groep ‘#10000uur’ heeft daarom maandag actiegevoerd door 10.000 rode vierkantjes op straat te spuiten.

“Iedereen werd hard getroffen door de coronacrisis maar voor dak- en thuislozen was de situatie nog veel nijpender.”

ACU op de Voorstraat deelde afgelopen maanden ruim 18.000 gratis maaltijden uit aan dak- en thuislozen.