De week in quotes: ‘Je kiest niet welke lucht je inademt’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Je kiest niet welke lucht je inademt.”

De gemeente Utrecht wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Wethouder Eelco Eerenberg zei dat elk jaar bijna 11.000 mensen vroegtijdig overlijden door ongezonde lucht.



“We verwachten hier de hele avond nog wel te staan.”

Tinus Koops, organisator van de Nederland in opstand-demonstratie, werd afgelopen week opgepakt. Niet lang daarna kwam een klein groepje sympathisanten samen bij het politiebureau.

“Uiteindelijk is het verschil in de getaxeerde huurprijzen te groot gebleken om te kunnen komen tot overeenstemming.”

Coffeeshop Gallery Colorado aan de Vlampijpstraat gaat sluiten. De exploitant en de gemeente Utrecht konden het niet eens worden over de huurprijs.

“Toen ik het bericht kreeg dat ik als eerst naar boven mocht ging een droom in vervulling.”

De 24-jarige Thom Stulen was vrijdag de eerste bezoeker die met de lift naar het topje van de Domtoren werd gebracht. Voor hem is hiermee een droom in vervulling gegaan.

“Utrecht is hard aan het groeien naar de 400.000 inwoners, dus het is belangrijk om te investeren in nieuwe woonwijken in de stad.”

Afgelopen week werd bekend dat de bouw van de nieuwe stadswijk in de Cartesiusdriehoek in april 2021 van start gaat. Volgens wethouder Klaas Verschuure komen er veel verschillende woningtypes en ontmoetingsplekken in de wijk.



“Het bestaansminimum moet omhoog, zodat de verschillen tussen mensen niet toenemen.”

Bijna alle partijen in de Utrechtse gemeenteraad stemden afgelopen week in met een verhoging van het minimumloon. Wethouder Linda Voortman zei voorstander te zijn van de nieuwe maatregel.

“Al snel kwam het voor de hand liggende plan om een werk van Gerard Dou te maken.”

Kunstenaarscollectief De Strakke Hand heeft weer een nieuwe muurschildering gemaakt in Utrecht.

“We willen onze inwoners en bezoekers de mogelijkheid bieden om in onze stad te kunnen ontspannen. Dat hebben we met z’n allen wel verdiend.”

De gemeente heeft de behandeltermijn voor nieuwe vergunningsaanvragen van evenementen verkort. Utrecht richt zich bij aanvragen zo veel mogelijk op kleinschalige en zelfredzame evenementen in de wijken en buurten.