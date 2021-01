De week in quotes: ‘Nu moet ik snel naar mijn fiets en dan naar huis. Als het goed is red ik het net’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Nu moet ik snel naar mijn fiets en dan naar huis. Als het goed is red ik het net.”

Zaterdag is om 21.00 uur de avondklok ingegaan. Sommigen moesten zich haasten om op tijd binnen te zijn.

“Ik ben ernaartoe gegaan met een schep om de resten van de poort meer in het zicht te leggen.”

Een archeoloog die toevallig langs de werkzaamheden aan de Tolsteegbrug fietste zag de historische bouwwerken liggen en trok aan de bel. Vervolgens is gemeentelijk archeoloog Jeroen van der Kamp de vondst verder gaan onderzoeken.



“Hoe fantastisch zou het zijn dat door een bacteriegroep, hier in ons eigen Griftpark ontdekt, we straks een nieuwe natuurlijke schoonmaakmethode vinden om vervuilde grond aan te pakken.”

In het Griftpark is een bijzondere bacterie aangetroffen. Dit organisme maakt op een natuurlijke manier de vervuilde grond schoon. Wethouder Eerenberg is enthousiast over de ontdekking.

“Opnieuw wordt veel van ons gevraagd.”

Burgemeester Sharon Dijksma reageerde afgelopen week op het nieuws over de nieuwe coronamaatregelen, waaronder het invoeren van de avondklok.

“Dus je voegt een eendenbek toe aan nijntje en mag het dan eigen werk noemen.”

Verschillende media in Azië maakten melding van een geval van plagiaat met nijntje. Een professor van de Guangzhou Academy of Fine Arts zou het bekende figuur van Dick Bruna gekopieerd hebben.

Als deze methodiek succesvol is, willen we zo ook besturen vinden voor de overige nieuwe scholen in de stad.”

Met het toenemende aantal inwoners in Utrecht zijn er ook nieuwe schoolgebouwen nodig. De gemeente gaat een nieuwe manier uitproberen om de juiste schoolbesturen voor een locatie te vinden.

“Het lijkt logisch dat het door een groepje is gedaan, want vuurwerk aansteken met een vechtende kat in je handen kun je bijna niet alleen doen.”

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht is afgelopen week aandacht besteed aan de dood van een Utrechtse kat. Het dier kwam om het leven nadat er zwaar vuurwerk in zijn achterwerk was gestopt.

“Utrecht groeit als stad uit naar 455.000 inwoners in 2040. Wij willen die ontwikkeling in goede banen leiden.”

De gemeente heeft nieuwe plannen gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat de groei van het aantal inwoners en woningen in balans blijft met een toename van groen, groei van banen en voorzieningen en een passende infrastructuur.