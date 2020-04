De week in quotes: ‘Ondanks dat jullie ons bekogelden wens ik ook jullie een fijne Pasen’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Ondanks dat jullie ons bekogelden wens ik ook jullie een fijne Pasen.”

Een motoragent die vorig weekend in de Utrechtse Rivierenwijk met onder andere stenen werd bekogeld wenste zijn belagers ondanks alles fijne paasdagen toe.

“Er zullen waarschijnlijk nog tal van bedrijven volgen.”

Restaurant De Thai is failliet vanwege de coronacrisis. De bedrijfsleider verwacht dat zij niet de enige zullen blijven.

“Het is een heftig verhaal, een nare situatie.”

In het gebouw Zuylenstede, waar zowel een verpleeghuis zit als huurappartementen, is een speciale afdeling ingericht voor coronapatiënten. Er zijn minimaal al twintig mensen overleden aan het virus.

“Het is vreemd dat studenten die binnenshuis noodgedwongen bij elkaar op de lip zitten, beboet worden als ze samen in de tuin gaan zitten.”

Afgelopen week werd een oproep gedaan om milder te handhaven op de coronamaatregelen bij studentenhuizen. Onlangs liet de gemeente weten dat voor studenten dezelfde regels blijven gelden als voor anderen.

“Ik hoef natuurlijk niet te vertellen dat het een lastige tijd is voor de hospitalitysector, zet het nieuws maar aan.”

De coronacrisis heeft ook de exploitant van het bijzondere hotel The Anthony in het monumentale voormalige Antoniusklooster aan de Kanaalstraat de das omgedaan.

“Voor de tekst op zijn rug hadden wij geen tolk nodig.”

De politie heeft vorig weekend een notoire overlastgever gearresteerd. Op het moment van de aanhouding droeg de arrestant een trui met daarop de tekst ‘Fuck the Police’.

“Met de Quarantainer hopen we nog veel meer mensen en instanties te helpen met het bestrijden van eenzaamheid.”

Bij een Utrechtse zorginstelling is een omgebouwde container geplaatst die moet dienen als veilige ontmoetingsplek voor personen die ziek zijn of tot een risicogroep behoren.

“In Maarschalkerweerd moet meer ruimte komen voor recreatie, erfgoed, natuur en nieuwe vormen van sport.”

Utrecht is hard aan het groeien en bij die toegenomen drukte ontstaat volgens wethouder Klaas Verschuure ook meer vraag naar locaties waar gerecreëerd kan worden. Maarschalkerweerd zou hier een oplossing voor kunnen bieden.