De week in quotes: ‘Patiënten kunnen gewoon in ons ziekenhuis terecht’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Patiënten kunnen gewoon in ons ziekenhuis terecht.”

Woensdag werd bekend dat een patiënt van het Diakonessenhuis besmet is met het coronavirus. Volgens het ziekenhuis kunnen andere patiënten en bezoekers er nog steeds terecht. Alleen mensen die ziekteverschijnselen hebben en de afgelopen tijd in een risicogebied zijn geweest worden gevraagd weg te blijven.

“In de winkel zal naast een traditioneel assortiment veel aandacht zijn voor alles wat met duurzaamheid en circulariteit rondom het huis en de tuin te maken heeft.”

Er komt weer een winkel in het voormalige Tuincentrum Overvecht aan de Gageldijk in Utrecht.

“Een compliment voor de Nederlandse zorg.”

Het UMC Utrecht is volgens een internationale ranking het beste ziekenhuis van het land. Ook twee andere Nederlandse ziekenhuizen komen voor in de lijst. Het UMC is blij met deze resultaten.

“Vanzelfsprekend zijn wij ontstemd over deze constatering en is onderzocht wat nodig is om dit in de toekomst te voorkomen.”

Door een administratieve fout heeft de gemeente Utrecht 1,6 miljoen euro minder te besteden.

“Wij houden vinger aan de pols en bekijken van moment tot moment wat nodig is.”

Maandag werd bekend dat de eerste Utrechters besmet waren met het coronavirus. De gemeente zei intensief samen te werken met de GGDrU en VRU. Inmiddels is bij acht mensen in de stad het virus vastgesteld.

“Mensen komen naar de winkel om te kijken hoe een stripboek getekend is, maar als ze al één of twee delen uit een serie hebben, bestellen ze de rest vaak op internet.”

Miep van de Strip- en Lectuurshop aan de Oudegracht heeft besloten de winkel na dertig jaar definitief te sluiten.

“Een normale bouwer is bij zo’n project misschien wel één of anderhalf jaar bezig, maar wij doen dat in krap een half jaar.”

Op het Utrecht Science Park worden in recordtempo studentenwoningen gebouwd. Volgens de bouwer zijn de woonunits ergens anders al in elkaar gezet en hoeven ze alleen nog maar aan elkaar gekoppeld te worden.

“De samenhang tussen de drie projecten kwam onvoldoende tot zijn recht.”

De gemeente Utrecht heeft afgelopen week een streep gezet door de ontwikkelingsplannen van het Jaarbeurspleingebouw.