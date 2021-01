De week in quotes: ‘Sommige medewerkers lopen tegen hun grenzen aan en het ziekteverzuim is hoger dan normaal’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Sommige medewerkers lopen inmiddels echt tegen hun grenzen aan en het ziekteverzuim is hoger dan normaal.”

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft stijgen. Om de noodzakelijke capaciteit voor zowel de reguliere- als de coronazorg beschikbaar te maken, hebben de ziekenhuizen de afgelopen dagen een deel van de niet medisch-noodzakelijke zorg verder afgeschaald.

“Een combinatie van een frisse en lichtzoete smaak die je wil proeven”.

Lorenzo IJssalon aan de Utrechtse Rijnlaan werd afgelopen week vijfde van Nederland bij de oliebollentest van de NS.

“Net als vele momenten afgelopen jaar, zag ook de jaarwisseling er deze keer een stuk soberder uit.”

Met champagne, maar ook met vuurwerk en autobranden is het nieuwe jaar ingeluid in Utrecht. Burgemeester Dijksma zei trots te zijn op de vele Utrechters die de overgang naar het nieuwe jaar thuis en in kleine kring hebben gevierd.

“Hiermee verwachten we de heterdaadkracht nog meer te kunnen vergroten.”

In de periode rond Oud en Nieuw wordt boven Utrecht een drone van defensie ingezet. De hoop is om hiermee de pakkans bij bijvoorbeeld autobranden te vergroten.

“In 2019 hadden we veel geïnvesteerd en in 2020 wilden we daar de vruchten van plukken. Maar toen kwam corona.”

Kunst, kleding en designproducten waren te koop bij Hutspot aan de Vinkenburgstraat in Utrecht, maar de zaak is failliet. De coronacrisis heeft het bedrijf de das omgedaan.

“Sjakie, ook wel Sjaak genoemd, was een rustige, vrolijke jongen, geboren en getogen in Utrecht.”

De politie vroeg via Instagram opnieuw aandacht voor de cold case-zaak van de 18-jarige Utrechter Sjakie Gerwig. De jongen werd ruim 25 jaar geleden dood gevonden en de zaak is nooit opgelost.



“We doen het allemaal voor de reizigers die een behoorlijke tijd daarop hebben gewacht.”

Vanaf vandaag rijden er weer trams tussen Utrecht en Nieuwegein. Gedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht is blij dat het eindelijk zover is.

“Ik kreeg meteen heel veel reacties, mensen vonden het een heel leuk idee.”

De Utrechtse huisarts Nanja Danhof kwam op het idee om mensen door middel van een videoclip een hart onder de riem te steken. In het filmpje zijn veel verschillende huisartsen uit de stad te zien.