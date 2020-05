De week in quotes: ‘Veel graffiti, afzuiginstallaties, airco’s, fietsen en geregeld vuilcontainers op de hoek’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Veel graffiti, afzuiginstallaties, airco’s, veel fietsparkeren en geregeld vuilcontainers op de hoek van de Breedstraat.”

Zo omschreef stegenexpert Marc Nolden de Begijnesteeg eerder. De VVD geeft nu aan het straatje te willen opknappen.

“Bijna alles is hier te maken, en iedereen is welkom om dat te komen doen en samen kennis te delen.”

De 81-jarige Utrechter Bart Bakker maakt met gebruik van meerdere 3D-printers en een lasersnijder beschermingsmiddelen voor de zorg.



“We transformeren een werklocatie naar een woon-, leef- en beleef-plek, waar gezond stedelijk leven goed tot uitdrukking komt.”

Het plan voor het tweede deel van de Utrechtse autoluwe wijk Wisselspoor is afgelopen week gepresenteerd. Wethouder Klaas Verschuure noemt het een unieke ontwikkeling op een bekende en karakteristieke plek in de stad.

“We zullen daarom op korte termijn creatieve oplossingen moeten vinden om met de schaarse openbare ruimte in de stad om te gaan.”

De gemeente Utrecht heeft afgelopen week een afwegingskader met richtlijnen voor de anderhalvemetersamenleving gepresenteerd.

“Nadat de deur was open gemaakt moesten wij de post van de mat vegen om überhaupt de deur te kunnen openen.”

De politie heeft maandag in een woning in de Utrechtse Lombok een man aangetroffen die waarschijnlijk al maanden dood in huis lag.

“Nu is het juist het moment dat ik het weer had willen terugverdienen, maar alles is weg.”

De Utrechtse kledingwinkel Tenue de Ville is vorige week leeggeroofd. De eigenaresse zegt niet bij de pakken neer te gaan zitten.

“De beugels worden niet door buurtbewoners gebruikt maar zijn er alleen maar voor de bezoekers van de horeca.”

De gemeente Utrecht gaat de fietsbeugels die nu nog voor de ingang van Grand Hotel Karel V aan de Springweg staan verplaatsen. Meerdere bewoners zitten hier echter niet op te wachten.

“De plannen passen in de ambitie van de gemeente dat Rotsoord als creatieve en culturele hotspot steeds meer een uitloper van de binnenstad wordt.”

Meer groen, minder parkeerplaatsen en waterdoorlatende bestrating moeten Rotsoord in Utrecht aantrekkelijker maken en beter beschermen tegen oververhitting op warme dagen.