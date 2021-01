De week in quotes: ‘Voor veel jongeren is deze onzekerheid ondraaglijk’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Voor veel jongeren is deze onzekerheid ondraaglijk.”

Zo’n 150 jongeren fietsten vorige week zondag mee met een zogenoemde fietsrave door Utrecht. De initiatiefnemers wilden hiermee aandacht vragen voor jongeren die vanwege de coronacrisis in de problemen komen.

“Het liefst waren we zelf gaan graven, maar je moet rekening houden met boobytraps.”

De misdaadverslaggevers John van den Heuvel en Mick van Wely zouden zijn getipt over de verborgen wapens in Park Transwijk in Utrecht. Dat zeiden de journalisten vrijdagavond bij het televisieprogramma Jinek.

“Jammer genoeg vielen wij buiten bijna alle financiële compensaties, waardoor het afgelopen jaar enorm moeilijk is geweest.”

De familie Mataras van het Utrechtse restaurant Rhodos heeft afgelopen week voor de tweede keer aangekondigd dat ze hun zaak gaan sluiten.



“De kartonberg groeit weer verder aan, sommige mensen nemen het balend weer mee terug.”

DUIC omschreef afgelopen week hoe het eraan toegaat bij de papiercontainer aan de Blauwkapelseweg.

“We betalen nu 780 euro per jaar, maar dat moet zo’n 50 keer meer worden. Dat kunnen we gewoonweg niet betalen.”

Het modelbouwcentrum aan de Floridadreef in Overvecht heeft de noodklok geluid. Het voortbestaan van de plek, waar beurzen worden gehouden en meerdere banen voor modelauto’s en modelvliegtuigen te vinden zijn, is in gevaar.

“Ik ben er als de wiedeweerga heen gescheurd en daar stond hij inderdaad.”

De klassieke Gazelle van Juri Hiensch was onlangs voor de tweede keer gestolen. Gelukkig wist hij het erfstuk van zijn opa snel weer terug te vinden.

“Al decennialang wordt er een oorlog tegen drugs gevoerd, met averechtse effecten.”

De Utrechtse fractie van D66 pleitte er afgelopen week voor om een winkel te openen in de stad waar xtc verkocht wordt.

“De moeder en het kind hebben dus geen recht op de status staatloos of op de Nederlandse nationaliteit.”

De in Utrecht geboren Denny en zijn moeder hebben de Chinese nationaliteit gekregen. Wethouder Van Ooijen zei schrijnende situaties te willen voorkomen.