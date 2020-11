De week in quotes: ‘Wat doet deze persoon hier?’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Wat doet deze persoon hier?”

Tijdens de werkzaamheden aan de Oudwijkerdwarsstraat is een skelet gevonden dat mogelijk dateert uit de zeventiende of achttiende eeuw. Het is volgens de archeoloog een bijzondere vondst.

“Het is gebruikelijk dat woningen in dergelijke projecten gedurende de bouw worden verkocht.”

De verkoop van de woningen in het project De Nieuwe Defensie van de Merwedekanaalzone in Utrecht verloopt traag. Volgens de ontwikkelaar is dit echter niet ongebruikelijk.

“Ik zou in de eerste plaats willen zeggen dat ik echt heel graag een burgemeester voor alle Utrechters wil zijn.”

Afgelopen week werd bekend dat Sharon Dijksma de nieuwe burgemeester van Utrecht wordt.

“Er is een dakterras voor bewoners dus dan staan we echt op het hoogste punt met onze camera.”

Sietske en Jasper wonen op de 28e verdieping van torenflat De Syp. Vanuit de woontoren maken zij prachtige foto’s van Utrechts die vervolgens worden gedeeld via sociale media.

“Daarmee kunnen we borgen dat we alle kadegedeelten die we in eigendom hebben, onderwerpen aan het inspectieregime.”

De kade bij de Minstroom en de Tolsteegsingel verzakte in september van dit jaar vanwege achterstallig onderhoud. De kade is eigendom van de gemeente, maar dit was niet bekend. Nu gaat er een onderzoek plaatsvinden om te kijken of er nog meer kades zijn die de gemeente moet onderhouden.

“Hij heeft 46 jaar lang klaargestaan voor vaste gasten en de omgeving.”

Thomas Melisse, bekend van Café de Postillon, is afgelopen week overleden. Volgens de nieuwe eigenaar van het café had hij een stevige huid, maar daaronder was Melisse een zachtaardig persoon.

“We verwachten dat dit lage reizigersaantal voorlopig aanhoudt.”

NS schrapt de komende tijd op meerdere trajecten verschillende treinritten. Daarom zal er van en naar Utrecht minder treinverkeer zijn.

“Ik wil dat de minister Utrecht dwingt om snel te bouwen en een zogenoemde aanwijzing geeft.”

Daniel Koerhuis zit voor de VVD in de Tweede Kamer en wil dat de minister Utrecht dwingt om woningen te bouwen in polder Rijnenburg. De Utrechtse coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben samen echter besloten dat er tot 2035 geen huizen moeten komen.